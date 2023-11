Describen cómo es el plan de Massa en materia de seguridad

viernes 17 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Una de las materias más importantes de la plataforma política hoy en Argentina es la seguridad. Presentar un plan de acción concreto es menester para la ciudadanía, que aguarda respuestas ante los acontecimientos. En ese marco, el diputado de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, especialista en seguridad, explicó las iniciativas que el candidato presidencial Sergio Massa no sólo propone, sino que ya está llevando a cabo junto a intendentes y gobernadores.

En diálogo con El Territorio, remarcó que la estrategia consta de tres pilares fundamentales. El primero es la seguridad anticipatoria, “con un modelo que trae de Tigre de cuando fue intendente, que es la seguridad inteligente, con videovigilancia en tiempo real las 24 horas del día. Hay un centro de monitoreo, tecnología al servicio de la seguridad y un especialista en una técnica que se llama criminal profiling, que ve la tormenta antes de que se desencadene”.

“Esto Massa lo ha hablado con gobernadores e intendentes –sin importar el color político - y ya está firmando convenios para las ciudades de más de 50 mil habitantes, para pasarles los fondos y repotenciar la tecnología en seguridad”.

Mencionó que el segundo pilar es una agencia federal, que estará ubicada en la ciudad de Rosario, Santa Fe, para luchar contra el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas. “Sería un nuevo sector con los mejores cuadros operativos y técnicos de las fuerzas federales,”, apuntó. Y contó que a esta fuerza, Massa la denominó FBI, porque “Argentina firmó convenios de seguridad con Estados Unidos, donde el FBI y la DEA estarían aportando soporte técnico y knowhow para esta creación”.

En tanto, el tercer pilar refiere a una agencia nacional de bien restituido, es decir “Massa va a ir por el dinero de las organizaciones criminales para volcarlo a la actividad social, educación, seguridad, la creación de un fondo de legajo limpio para los policías, para todos quienes brindaron sus servicios”.

“(Javier) Milei, en contraposición a lo que dice Massa, propone la seguridad privada, que la contrates vos, y si no tenés el dinero, que te compres un arma y mates a la otra persona. No es la Argentina que queremos vivir, necesitamos la seguridad prestada por el Estado, con todos los recursos para que sea la más eficiente”, apuntó.

Fraude

Gutiérrez se refirió además a las alertas que La Libertad Avanza sacó en los últimos días respecto de un supuesto fraude electoral. En ese sentido, dijo que “los partidos políticos deben tener previsto toda la estructura de desarrollo de la elección: la cantidad de boletas suficientes, llevarlas al correo, tener fiscalización en cada mesa. Si uno no puede tener todo eso, no debe presentarse a las elecciones”.

“Acá no va a haber fraude, lo que puede haber es que una fuerza no tenga las capacidades para enfrentar una elección. Pero eso lo tiene que contar a sus votantes y contarles sus debilidades. Va a haber dos boletas en el cuarto oscuro, y si no hay es porque una fuerza no lo pudo poner”. Al tiempo que adujo: “LaJusticia manifestó que los dos espacios políticos han tenido todas las oportunidades que la ley brinda para llegar correctamente a la elección. Ahora si uno no tiene fiscales ni boletas no es problema de la Justicia ni del ciudadano, es la debilidad de una fuerza que prometió estar en condiciones pero no alcanza, y eso no es fraude”.