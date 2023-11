Se oficializó la rebaja de la tasa aeroportuaria

viernes 17 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad anunció a través de las redes sociales la aplicación de la vigencia de la rebaja impositiva en la tasa aeroportuaria en Puerto Iguazú. Tal como lo anticipó El Territorio en la edición del domingo pasado, se trata de un reclamo que viene realizando el gobernador misionero desde que se reactivaron los vuelos comerciales en la pospandemia.

El anticipo fue hecho por el gobernador en su cuenta de X. “Anunciamos tasa diferencial para los vuelos a Puerto Iguazú”, lanzó el mandatario, aclarando que se trata de “la Tasa de Uso de Aeroestación Internacional correspondiente al Aeropuerto Internacional ‘Mayor Carlos Krause’ de la ciudad de Puerto Iguazú en la suma de U$S 15. Actualmente la tasa es de U$S 57”.

Cabe mencionar que la TUA es abonada por las personas pasajeras al momento de adquisición del ticket aéreo para los vuelos comerciales regulares. Su valor es diferente según el tipo de vuelo (nacional, regional o internacional) y el aeropuerto de origen del viaje.

Previo anuncio

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, adelantó tal como publicó este matutino el domingo en una entrevista federal realizada en el búnker de Unión por la Patria, que esta semana se publicaría en el Boletín Oficial de la Nación la resolución que disminuye el monto de la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Puerto Iguazú con el objetivo de atraer nuevos vuelos internacionales a esa pista. Es lo que efectivamente ocurrió.

La tasa de uso de aeropuerto, conocida en el ámbito aéreo por su sigla TUA, es una suma que se paga en prácticamente todos los aeropuertos del mundo a la hora de comprar un pasaje aéreo y está incluida en el precio final del boleto.

Varía de acuerdo a la categoría y a los servicios que se presten en cada estación aérea, pero obviamente incide en el precio final del pasaje porque es un monto que se suma al costo del viaje.

Hasta la fecha el monto de esa tasa aérea en el aeropuerto de Puerto Iguazú para vuelos internacionales es de 57 dólares, mientras que en el aeropuerto de Foz do Iguazú es de 18,58 dólares.

Por lo tanto, la pista aérea brasileña puede ofrecer precios más económicos a las aerolíneas extranjeras y la medida anunciada por el ministro Massa busca limar esa asimetría para darle más competitividad al aeropuerto de la Ciudad de las Cataratas.

“Hoy se firmó (el viernes pasado) y el miércoles se publica la resolución que baja e iguala con Foz de Iguazú la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Iguazú, lo cual le da a Iguazú la posibilidad de competir federalmente. Y, sin embargo, es un tema que acá no aparece, pero todos sabemos que más allá de los 560.000 argentinos que este año visitaron, por el Previaje Iguazú, en paralelo, el mayor volumen de visitantes de Iguazú depende de la conectividad aérea. Son todas cuestiones que no se discuten, que no se dicen en los debates en Buenos Aires”, expresó el ministro Massa durante la entrevista con medios de comunicación del país.