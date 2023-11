Un paso firme hacia la Ley Nacional de Danza

viernes 17 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

La comunidad de la danza celebra una conquista importantísima en el camino de visibilizar esta expresión del arte, preservarla y desarrollarla para las presentes y futuras generaciones, proteger a sus trabajadores y expandir el acceso como un derecho a la cultura.

Es que hace una semana, el pasado jueves 9 de noviembre, se trató y obtuvo dictamen de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de la Ley Nacional de Danza, que ahora deberá pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se expedirá sobre el financiamiento.

El proyecto, que contempla en su nudo la creación de un Instituto Nacional de Danza, viene presentándose desde hace años, pero es la primera vez que llega a esta instancia y ahora buscará abrirse paso al recinto para el debate parlamentario.

Este paso significa un hito en la lucha de los artistas hacia el reconocimiento de su trabajo y la ampliación de derechos con un marco regulatorio y de fomento. Una demanda de este colectivo que tomó fuerza hace unos 15 años y que recientemente sumó el respaldo del Ministerio de Cultura de la Nación.

Gabily Anadón señaló que la ley posibilitará el crecimiento de la disciplina.

El borrador de la normativa para la danza fue consensuado por distintas organizaciones del sector que lograron plasmar sus propuestas trabajando en conjunto con las diputadas Marisa Uceda (FdT) y Romina Del Plá (FIT-PO) y sintetizando en un anteproyecto unificado y superador.

Antes de emitir su postura favorable, la Comisión de Cultura, presidida por Hernán Lombardi (PRO), en junio pasado comenzó escuchando como invitados a los artistas e integrantes de distintos movimientos de la danza.

En esa oportunidad, Lombardi recordó que la iniciativa se presentó en el año 2012 y es “una deuda que tiene el Congreso con la danza como parte identitaria de nuestra cultura nacional”.

Más cerca en el tiempo y en referencia al flamante dictamen, el funcionario aclaró que Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio que “achica el tema fiscal”.

En esas instancias previas a la resolución, entre los oradores invitados estuvo la bailarina, coreógrafa, docente y gestora cultural misionera Gabily Anadón, quien fue una de las redactoras de la pionera Ley Provincial de Danza aprobada en 2017, además es vicepresidenta del Consejo Administrativo de la Fundación Movimiento Federal de Danza (MFD), integrada por artistas de distintos puntos del país y cuya presidenta es Mariela Ruggeri.

Años de trabajo

Pasados esos intensos días de exposiciones y espera de definiciones, ayer Anadón habló con El Territorio y expresó que haber obtenido el dictamen de comisión “fue un logro histórico” que tiene detrás muchos años de trabajo.

“Ocho veces se presentó el proyecto y es la primera vez que se trata en comisión y ahora la expectativa y lo que nos tiene movilizados es que el proyecto pueda lograr media sanción antes de final de año, sabemos que estamos en un momento de transiciones pero tenemos fe porque vimos que la voluntad política está”.

Y resaltó que este dictamen positivo, “significa para nosotros que políticamente se le dio un espacio que nunca antes había tenido la danza y es importantísimo porque la cultura necesita del respaldo del Estado. Y ya existen instituciones de fomento para el audiovisual como el Incaa, la música con el Inamu, el teatro con el INT y en cuanto a la danza esperamos también poder contar con un ente autárquico”.

En cuanto al proceso que siguió el proyecto de ley, explicó que, “se habían presentado dos proyectos de ley, que en su espíritu establecían prácticamente lo mismo que es la creación de un instituto, y entonces las distintas organizaciones que impulsaban esos proyectos trabajamos junto a los legisladores y asesores para lograr un proyecto común, nosotros desde el Movimiento Federal de Danza tenemos a nuestra presidenta Ruggeri que es coautora del proyecto”.

Integral y para todos

Anadón subrayó que la meta de tener una Ley Nacional de Danza y un Instituto de la Danza es un bien para el conjunto de los habitantes.

“Siempre decimos que una ley es para los argentinos y las argentinas, y la Ley Nacional de Danza no es solamente para el sector, sino que respaldará el derecho de acceder al arte y la cultura, de que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan practicar danza, desarrollarse artísticamente y también acceder a espectáculos” y continuó: “Que la danza siga siendo parte de nuestras vidas es un derecho y en el caso de este proyecto particular, al ser una ley de fomento y tener un presupuesto propio, de aprobarse posibilitará que hayan políticas específicas para el área de la danza, algo que ahora no sucede”.

En este sentido, la artista consideró que el instrumento legal dará posibilidad de mayor desarrollo a la disciplina, “hoy los artistas de la danza o una mayoría se dedica a la docencia para poder subsistir pero para avanzar en el desarrollo de la danza, además de la docencia que es importantísima se requiere la promoción de otras áreas como coreógrafos, directores, bailarines, investigadores, gestores y demás”.

Nuclearse y crecer juntos

Otra buena nueva en el campo de la danza es la reciente obtención del reconocimiento oficial para el sindicato Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza (Aatda), que tendrá el derecho legal de defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses de sus trabajadores y también abordar distintas cuestiones relacionadas a las especificidades de este ámbito.

“La verdad estamos felices porque después de años de lucha, algo que comenzó en el 2015, se logró que el Ministerio de Trabajo y por vía judicial nos otorgue la personería y la simple inscripción gremial, que es algo que se venía pidiendo de la Fundación MFD y sucedió el pasado 13 de septiembre que salió la resolución ministerial”, sostuvo.

El gremio Aatda funciona actualmente con una comisión interina y a partir de su inscripción en el Ministerio de Trabajo de la Nación se prevé que se realice la asamblea para la elección de autoridades.

Desde la sede Misiones que coordina Anadón, se convoca a los trabajadores de la danza en todas las áreas a informarse y nuclearse.

“Como es de público conocimiento estos días hubo cuestiones que salieron a la luz y que se estaban dando en el ámbito de la danza y si bien hubo una respuesta de las autoridades, se notó que un sindicato es una buena herramienta para acompañar a los trabajadores y trabajadoras, para asesorar y contener”.

Para comunicarse, ingresar a las redes de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza de Misiones (Aatdam) @aatdamisiones.