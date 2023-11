Corrientes en camino a declarar como plaga al ciervo axis

miércoles 15 de noviembre de 2023 | 12:30hs.

Este martes, el Senado de Corrientes informó la media sanción al proyecto que busca declarar al ciervo axis como especie exótica y plaga, “teniendo en cuenta su efecto dañino y perjudicial para la actividad productiva”, según describe el documento. La ley prevé la medida de la caza plaguicida para su eliminación. También promueve un trabajo colaborativo entre distintos organismos y con la provincia de Misiones, ya que este cérvido habita en el límite de las jurisdicciones.

En un medio correntino estimaron que el proyecto tendrá aprobación próximamente en la Cámara de Diputados. Pasada esa fase, se facultará a la respectiva autoridad de aplicación para realizar un registro de propietarios de establecimientos, que deberán autorizar la actividad de caza plaguicida, “pudiendo también suscribir convenios con municipios por medidas de bioseguridad y también con la Administración de Parques Nacionales para acordar una estrategia común de intervención en áreas protegidas”, informaron en el documento.

El peligro del ciervo axis para la conservación de la biodiversidad misionera

Ariel Soria, biólogo santafecino, detalló que este cérvido representa una especie exótica en el país, al igual que otros como el colorado, la dama y el antílope. “Fueron introducidos por diferentes motivos, como fomentar los costos de caza y generar algún nuevo atractivo, o por razones más superficiales, porque son bonitos y vistosos”. Se registra la introducción de este cérvido en Argentina en 1920, en estancias agrícolas y de la élite de la Pampa.

El problema más grave de la presencia del ciervo axis en el sur de Misiones y territorio correntino es contra la conservación de la diversidad biológica de la región. “Entre los riesgos que trae, están la competencia por alimento, agua y otros recursos con las especies nativas, que terminan siendo menos visibles frente a éste ciervo”, explicó.

Al no tener un depredador natural, el axis tiende a registrar un “éxito reproductivo”, describió, logrando su rápida distribución en el hábitat. En ese sentido, Soria advirtió que “un problema sería que lleguen a las áreas protegidas, lo que significa una importante competencia contra las especies nativas y genera daños en ese entorno”. Esto ya que, al ser selectivo con el pastizal que come, el axis genera cambios en la vegetación natural y somete al entorno a una presión que, naturalmente, no posee.

En cuanto a la tendencia de transmisión de enfermedades, Soria señaló que “muchos de los axis pueden ser portadores de afecciones que son inexistentes en estos hábitats y la población local no está bajo la influencia de esos virus”. La interacción con animales rurales o domésticos en zonas urbanas también representa un peligro, ya que, si bien “los ciervos en general no son agresivos, sí pueden generar un conflicto porque alteran a las mascotas o a otros animales y eso genera un efecto no deseado”.

Teniendo en cuenta estas advertencias, el biólogo aseguró que “desde el punto de vista de la conservación y la biología, siempre que hay una especie exótica, se debe lograr su erradicación inmediata”. En ese sentido, consideró que “aunque parezca una medida muy extrema, es cierto que lo que se conoce como rifle sanitario sería la medida más ‘exitosa’, porque frena en seco la expansión del ciervo”.

Al justificar la posibilidad de aplicación de este mecanismo, explicó que se debe a que “estos animales tienen mucho éxito reproductivo y ahí es muy difícil su erradicación”. Para hacerlo, se necesita tener habilitado un permiso de caza temporario para quienes son experimentados en la actividad. Otra estrategia de conservación, señaló, es el control de la población del ciervo axis, buscando “que se permanezca reducida y que no llegue a áreas protegidas” aunque reconoció que “sería una medida paliativa”.

El ciervo axis fue declarado animal perjudicial en varias provincias argentinas en 1956 y se lo encontró en varios parques naturales, como El Palmar, en Entre Ríos; en los Esteros del Iberá, y en las zonas del Bajo Delta en Buenos Aires.