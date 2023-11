Plantaciones inundadas, hongos y trabas para la cosecha por las lluvias

miércoles 15 de noviembre de 2023 | 6:07hs.

Las lluvias torrenciales no cesan en Misiones y amenazan con quedarse toda la semana. Además de las complicaciones propias que esto genera para la población en general, con inundaciones y caminos cerrados, los sectores que más sufren son los productivos. Es que en contraposición a la extrema sequía que tuvo lugar en los veranos anteriores, las copiosas precipitaciones están pudriendo las plantaciones.

Hortalizas, yerba y té son sólo algunas de las producciones que se están viendo afectadas por el exceso de agua. Hongos y otros tipo de males aquejan a las plantas, sin que los colonos puedan hacer nada al respecto. Sólo resta esperar que se calme el tiempo y evaluar los daños, una vez más.

La Provincia, por su parte, ya decretó la emergencia agropecuaria e hídrica por la situación, no sólo por las fuertes tormentas registradas semanas atrás, sino también a sabiendas de que el fenómeno de El Niño llegó para quedarse un buen tiempo y el clima lluvioso continuará durante el 2024 (Ver “Misiones, en emergencia”).

Sin embargo, todo relevamiento realizado hasta ahora resulta desactualizado, pues cada día que pasa con lluvia suma nuevas hectáreas de plantaciones inutilizables, generando angustia y desazón en los productores misioneros.

Yerba y té

Uno de los productos más afectados por las lluvias es la yerba. Al respecto, Marcelo Hacklander, director de Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), indicó a El Territorio que “el exceso de humedad y calor hace que los hongos proliferen, donde el mal de la tela volverá a atacar”. “Es una situación muy compleja”, adujo.

En sintonía, el productor Cristian Klingbeil también se refirió al panorama y dijo que “la cantidad de lluvia y tantos días sin sol hace proliferar los hongos y donde más se ve de manera inmediata es en el té, donde empezás a cosechar y ves que empiezan a salir unas hojas secas de adentro del té que produce merma en el rendimiento”.

“Lo bueno del té es que no muere, porque cuando se normalice la cantidad de agua va a volver a crecer. El problema es con la yerba, que es mucho más delicada, si pasa muchos días con las raíces inundadas produce mortandad en la planta, y cuanto más chiquitas son, más propensas a morir son”, aseveró.

Esto, como consecuencia,también atrae otro tipo de problemas,como el rulo. “Ya hay yerbales con ataques y eso genera complicaciones, que se suma al problema de los caminos y a la demora en la cosecha porque estamos pudiendo trabajar sólo dos o tres días a la semana”, agregó.

Al tiempo que sostuvo que además “tenemos muchas zonas que se están inundando por vertientes que aparecen”.

“Sale el sol y vas a cosechar y tenés vertientes, corre agua por los teales, se ablandan los caminos, corre el peligro de que las máquinas se entierren, se hundan en el barro. Los camiones tienen peligro de volcar. Me pasó a mí hace dos semanas en un camino que siempre paso con el camión cargado y bueno, esta vez fui a pasar y se hundió. La tierra al ablandarse, bajo alguna raíz podrida, hace que se te hunda de golpe una rueda del camión y corrés peligro de tumbar. Tenemos que meter los camiones, tenemos que meter la máquina, tenemos que intentar cosechar, pero sabiendo que en cualquier momento te podés topar con una hermosa sorpresa, por todas estas cuestiones que provoca semejante cantidad de lluvia”, sostuvo.

De igual forma, Jonathan Klimiuk, productor tealero, contó que “la cantidad de lluvias hace imposible levantar la cosecha en tiempo y forma. Encima el pronóstico no es alentador, continúa la lluvia toda la semana”.

“Los brotes crecen más de lo normal y comienzan a pudrirse las hojas, y hay que descartar la cosecha. Básicamente en varios lotes, se pierde la primera cosecha”, dijo. Lo malo, además, es que no se puede hacer nada para contrarrestar esto. “Hay que esperar lotes que se pueda ingresar y ver las condiciones en las que están, hay algunos que se descartarán nomas”, lamentó.

Hortalizas en las chacras

Las prolongadas lluvias, y más de lo normal para la época del año, traen consigo varios problemas para los feriantes misioneros y trabajadores de la chacra. En esa línea dieron a conocer que muchos productos se están echando a perder debido a la gran cantidad de lluvias en el último tiempo. De continuar así, podría haber escasez de mercadería hacia fin de año.

Si bien la región pasó por una prolongada sequía, la abundancia de lluvias algunas acompañadas de tormentas, complican la producción local. “Tenemos un exceso de lluvia, si bien tuvimos una sequía prolongada esto ya se pasó de un extremo al otro, y eso también perjudica”, manifestó José Villasanti, referente de las Ferias Francas de la ciudad de Posadas, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Datos marcan que desde la tarde del lunes y la media mañana del martes en la zona Sur de la provincia, cayó alrededor de 140 milímetros de agua, cantidad que hace estragos en las chacras. “La tierra está llena de agua, las napas subieron y brota agua por todos lados, eso es perjudicial porque para el suelo, arrastra todo y abre canaletas”, indicó.

En cuanto a los productos afectados se pueden encontrar las de hojas verdes como rúcula, lechuga, acelga, espinacas y productos que están bajo la tierra: mandioca, zapallito de tronco, entre otros.

“La mandioca, cuando hay mucha agua y humedad, se empieza a pudrir porque no es una raíz que tiene que estar en el agua. Todo lo que es hoja verde también se ven afectados porque tuvimos tormentas y vientos fuertes que tumbaron algunos invernaderos y entonces quedó mucha producción a la intemperie, las cuales no están acostumbrados a estar desprotegidos y esto conlleva a que se pudran, sea de menor calidad y merme la producción”, señaló.

Por otro lado, Villasanti habló que las continuas lluvias también atrasan la plantación de estacionales, como el maíz o choclo.“Así es imposible plantar, la semillas están carísimas y no se puede tirar tampoco; el clima tiene que estar bien, tiene que ser un día soleado, así no se puede preparar el suelo ni con bueyes, ni con máquinas”, explicó, y añadió: “Además el productor también tiene que cuidar su salud. Con estas lluvias no se puede hacer nada en la chacra”.

Por último mencionó que por el momento los productores asisten a las ferias con la mercadería que poseen. “Es el trabajo y la forma de vida, entre vecinos se las rebuscan, sacan un poco de cada uno y están asistiendo a la ferias. Afortunadamente todavía no llegamos a que los feriantes no vengan, pero si este tiempo sigue así, algunos productores más pequeños pueden dejar de venir justamente por falta de producción”, cerró.



Misiones, en emergencia

En total son trece los departamentos, de 17 que tiene Misiones, declarados en estado de emergencia y desastre agropecuario. De tal instrumento legal se elevó copia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Mientras se espera el establecimiento de ayuda que permitirá la normativa, continúa la Provincia con asistencia y relevamiento de productores afectados.

En el documento se indica que las intensas lluvias y tormentas han provocado daños a la producción y capacidad de determinados cultivos, pasturas, forrajes y de la actividad ganadera, dificultando gravemente la evolución de las labores agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.

Detallan que las precipitaciones acumuladas en octubre superaron en hasta 2,5 veces el valor típico mensual siendo toda la provincia de Misiones afectada por condiciones meteorológicas poco frecuentes. De esta manera, por impacto causado por El Niño en Misiones, ahora se pide la actual asistencia.





