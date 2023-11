Folklore que se baila y se gestiona

martes 14 de noviembre de 2023 | 2:30hs.

La pasión por la danza los mueve. Y, además de darlo todo sobre el escenario -con mucha preparación, estudio, constancia y práctica- un grupo de bailarines independientes también trabaja detrás de escena para recaudar fondos para una noble causa. El objetivo es llevar a Laborde, Córdoba, un poco de lo que nos hace misioneros y representar a la Tierra Colorada en el Festival Nacional de Malambo que se realiza todos los años en esa ciudad.



Ahora bien, a la labor de la preparación técnica se suma también la de gestionar la danza para poder costear los gastos que conlleva la participación y por eso, planificaron varias estrategias y actividades que les permitirá -con el apoyo de la comunidad y todos los entes que deseen aportar a la causa- alcanzar el anhelado objetivo. Venta de comidas, rifas, auspicios publicitarios, y servicio de cantinas en eventos son algunas de las propuestas llevadas adelante por un grupo de unas 25 personas de Eldorado que trabaja a pulmón y en equipo. El equipo trabaja a pulmón para gestionar recursos y costear los gastos del viaje. Foto: gentileza Ballet Intisuyana

“Venimos realizando varias acciones para hacer rentable el viaje”, resumió la licenciada Sabrina Mercado, seleccionada en el rubro Pareja Tradicional de Danza para el festival, artista independiente y gestora de la movida, en diálogo con El Territorio. La bailarina también trabaja junto a la profesora Raquel Cortés en el ballet Intisuyana -que viajará a Laborde como comitiva representando a Misiones como Conjunto Tradicional de Danza-, Brandon Suárez, pareja de danza de Mercado, y otros colaboradores que integran la delegación ganadora del preselectivo.



“La primera etapa de preselección la costeamos de forma independiente porque el pre- Laborde fue en Misiones y no era tan lejos, así que no hubo grandes inconvenientes para llegar. Pero en esta segunda etapa, a nivel nacional, preparamos un proyecto que demanda mayores recursos”, señaló.



En cuanto a las propuestas, “comenzamos a juntar auspicios de comerciantes, emprendedores y amigos que nos quieran colaborar. Ofrecemos publicidad en las redes del Ballet y en las redes personales de cada uno de los bailarines”, señaló por un lado. Además, “estamos recibiendo donaciones de alimentos, artículos de higiene, limpieza, farmacia y otros no perecederos para todo lo que tiene que ver con lo que vamos a necesitar para los chicos durante los días que dure el festival; hacemos venta de pastelitos y otras comidas, ofrecemos servicio de cantina”, enumeró.

El domingo pasado vendieron 120 docenas de pastelitos a vecinos de Eldorado. Foto: gentileza Ballet Intisuyana

En ese sentido, remarcó también que el pasado domingo prepararon 120 docenas de pastelitos y todas fueron vendidas. “La comunidad colabora mucho, nos ayudan un montón, estamos muy agradecidos por eso”, resaltó. También están organizando un evento junto a Raúl Izaguirre en un campo del kilómetro 8 de la Capital del Trabajo que se realizará el domingo 3 de diciembre, desde las 9. “Será un torneo de juego de riendas y habrá también shows de música en vivo y variadas propuestas para disfrutar. Es otra gran oportunidad que nos brindaron amigos y vecinos para generar fondos”, destacó Mercado.



A todo esto, se suman algunas notas y pedidos que el colectivo de artistas viene gestionando para recibir colaboración de diferentes organismos y entidades. “Estamos gestionando, toda ayuda nos sirve y suma”, detalló.



Preparación, disciplina y estudio

Ahora bien, en lo que respecta a la presentación sobre el escenario, el grupo también trabaja con esfuerzo y mucha convicción. Además de la preparación técnica -que es de suma importancia para destacar en el escenario- también se encargaron de estudiar, mediante investigación formal, qué eligen representar en escena y de qué manera; con el fin de llevar un poquito de Misiones al evento nacional ya que competirán como Conjunto de Danza Tradicional, Pareja de Danza Tradicional y Cuadro Histórico (a cargo del conjunto de danza).



“Consideramos que el de Laborde es uno de los festivales más importantes del país y que a la vez te da la posibilidad de visibilizar el trabajo y la esencia de cada provincia sobre el escenario; porque más allá de la competencia, a nosotros lo que nos interesa es visibilizar nuestro trabajo y llevar a escena las manifestaciones culturales de Misiones”, reflexionó haciendo hincapié en que, además de ser una labor que los apasiona también rescatan, defienden y representan el legado cultural de nuestra región.



Por eso, en cuanto al proyecto de Conjunto de Danza están montando “una obra que estudiamos mucho”, dijo acotando que para este rubro se sumó su colega Liza Ramírez a la investigación. “Decidimos ir por lo vigente, lo que está sucediendo en la bailanta misionera hoy. Elegimos trabajar desde un corrido cervecero, para representar cómo es la bailanta hoy en Misiones. Nos enfocamos en mostrar la diversidad que hay en la bailanta misionera: distintas formas de brillar, de vestirse, de participar y más. Esa será nuestra propuesta en escena”, adelantó destacando también que tendrá música en vivo (requisito no excluyente en todos los rubros del Festival).



En tanto, en lo que respecta a pareja de Danza, la investigación se centró en los bailes de pareja de los 60 y 70. Y tras varias entrevistas llegaron a la conclusión de presentar un montaje de paso doble. “Es una propuesta más antigua, tiene que ver con las pistas de baile en Eldorado, esos salones que actualmente ya no existen. La gran mayoría de los entrevistados coincidió en que en los bailes populares se bailaba paso doble. Así que estudiamos el ritmo y decidimos llevarlo a la escena”, señaló.



Y sobre la temática del Cuadro Histórico están preparando una puesta en escena sobre el Tractorazo del 2002, proyecto que llevan adelante basándose en la tesis de Delia Ramírez (2005) “De las chacras a la plaza: el Tractorazo del 2002 en Misiones”.



El Festival Nacional de Malambo será en Laborde, del 7 al 13 de enero del año próximo. Para colaborar con los artistas o conocer más sobre el grupo, se pueden visitar las redes sociales de @sabry.mercado o @intisuyana2023.