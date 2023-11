Del 7 al 10 de diciembre se realizará Posadas Mágica

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

En la mañana de ayer, en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, se presentaron los detalles del gran evento comercial, cultural y turístico que se desarrollará los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre en la capital misionera denominado Posadas Mágica. Shows en vivo, decoraciones temáticas, eventos recreativos y ferias gastronómicas serán parte de la quinta edición de este evento que forma parte de los preparativos de las fiestas de fin de año. El show artístico principal será el de Los Rancheros.



En ese contexto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó el lanzamiento del programa que permitirá a vecinos y turistas realizar compras navideñas con descuentos especiales y planes de financiación.



El mandatario expresó su agradecimiento por la continuidad de programas y la confianza de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas para realizar una quinta edición consecutiva. Reconoció el valor de las políticas impulsadas por un Estado presente y destacó la colaboración con la Municipalidad de Posadas y la necesidad de una gestión de Gobierno que articule con el sector privado. También señaló la transformación urbana en el centro de Posadas como evidencia concreta de cómo desde el compromiso se puede contribuir al desarrollo de la ciudad.



Al mismo tiempo, sostuvo que “Posadas Mágica seguirá siendo esa magia que atraiga no solo a los misioneros, que no sea sólo el disfrute de los posadeños, sino a toda la región.” En especial, por tratarse de una ciudad con un perfil definido “como destino económico, turístico, deportivo y cultural, atrayendo a visitantes de Paraguay, Brasil y de provincias vecinas. Estoy convencido de que Posadas Mágica continuará siendo un evento destacado, anunciando un nuevo hito para la ciudad y la provincia de Misiones”, puntualizó.



Detalles del beneficio

En tanto, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó que durante el evento “los consumidores podrán comprar con las tarjetas de crédito del Banco Macro hasta seis cuotas sin intereses, con un tope de compra de hasta 180.000 pesos por tarjeta y por comercio en todos los rubros que comprenden lo que es el Ahora Misiones y el Ahora Misiones+21, incluyendo también los rubros de hotelería y gastronomía”.



Señaló que, en el caso de los rubros vinculados a motocicletas, electrodomésticos, colchones y muebles, se podrá pagar hasta 12 cuotas sin intereses y con un tope de compra de hasta 360.000 pesos por tarjeta y por comercio. “Este programa no otorga reintegro con la compra de tarjetas, sino que es el comercio el que hace el descuento en el mostrador”, aclaró.



Igualmente, advirtió que “todos los comercios de Posadas que hoy ya están adheridos al Ahora Misiones y Ahora Misiones+21 y a Ahora Bienes Durables, participan automáticamente de este programa y los que quieran adherirse o darse de baja tienen tiempo hasta el 15 de noviembre, hasta las 8 de la mañana, para hacerlo”.



En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Manuel Amores, valoró la colaboración entre el sector público y privado para el desarrollo de Posadas Mágica. Resaltó la evolución del evento, inicialmente comercial y virando hacia un enfoque turístico en Posadas, con el apoyo del Gobierno de Misiones. Por su parte, el protesorero del organismo, Fernando Vely, celebró la realización del evento en su quinta edición, que incluirá espectáculos, música, una feria gastronómica y promociones especiales en los comercios.



Entre los asistentes al evento estuvieron el ministro de Turismo, José María Arrúa; el ministro de Cultura, José Martín Schuap; el presidente del Iplyc, Héctor Rojas Decut; el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas, Sebastián Guastavino y la representante del Banco Macro, Tamara Potschka.