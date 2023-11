Una escuela de fútbol contiene a los más pequeños

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

La escuela de Fútbol Cristo Junior, de San Pedro, nació hace cinco años por medio del interés, compromiso y pasión por el fútbol, por parte de Fernando Silva, su familia y colaboradores que se sumaron en el camino. Hoy es un espacio de formación, contención y un puente hacía muchos sueños que se impone en la localidad. La alegría y satisfacción de seguir adelante y con tantos logros lo celebraron con una jornada de camping cargada de actividades recreativas para más de 100 niños y niñas.



Llevar adelante una escuela de fútbol a puro corazón no es para nada fácil, sólo se sostiene con voluntad y convicción de servir como nexo entre los chicos apasionados por el fútbol y ese sueño de llegar a ámbito profesional. Asimismo, representa un espacio de formación y contención para casi 200 niños y niñas que formar parte de la escuela y participan en los entrenamientos.



Durante estos cinco años desde dicha escuela salieron jugadores como Débora Do Reis y Eliana Rosa, quienes hoy integran el plantel de Banfield, cientos de jugadores de varias categorías, han participado en pruebas para captadores de clubes como River, Boca y Banfield, que llegaron a la localidad por primera vez gracias al trabajo incansable que lleva adelante ‘Nando’, como es conocido en el barrio y se torna como una especie de héroe para muchos niños, ya que por medio de este trabajo se transmiten valores.



“Estamos felices por estos cinco años, creo que trascendemos con lo que se hace porque nos mantenemos pese a que no resulta fácil hacerlo a pulmón, el sueño es el club, tener las instalaciones como corresponde para los chicos”, indicó Fernando Silva, quien durante este tiempo vio el reconocimiento del trabajo que realizan por medio del acompañamiento de Sergio Rodríguez, que junto a su fundación permitió gestionar programas para ayudar a las familias de los niños que asisten en la escuela, que es otra de las finalidades de la escuela, cambiar las realidades de las familias.



El fundador reconoció la confianza y el aporte de las familias y personas externas para alcanzar los objetivos. “Gracias al apoyo de los padres, de muchas personas, trajimos pruebas de clubes nacionales, mandamos chicos a probar en esos clubes, con todo lo que conlleva hacerlo. En mi época era muy difícil probar afuera, por eso creo que estamos marcando un camino, damos la posibilidad a miles de dichos de soñar en alto así como Tomás Adoryan, Eliana Rosa y Débora Do Reis”, señaló Silva.



En todas las actividades que realizan, los niños son los protagonistas y no fue diferente para celebrar un año más de fundación que oficialmente es el 5 de noviembre. Aprovechando que la lluvia dio tregua y el calor se acentuó, los alumnos de la escuela la pasaron genial en un día de camping, con actividades recreativas que fomentan el compartir, la solidaridad y empatía para con el otro, valores que pregonan en dicha escuela.



Desde ya, proyectan pruebas de tres niñas y tres varones que para el inicio del año viajan a Buenos Aires para probar en Banfield y el cierre de actividades de este año lo harán con broche de oro y una presencia inédita en la localidad, tal como anticipó Fernando. “Para cerrar este año, que fue muy productivo, tendremos la presencia de Yamila Rodríguez, jugadora de Boca y de la selección. Queremos que venga y conozca nuestra escuela y este tipo de visitas motivan a los chicos”.