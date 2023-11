Se creó la región turística del Alto Uruguay en Misiones

martes 14 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

En el marco de la última asamblea del año del Consejo Provincial de Turismo (Coprotur), que se realizó en la localidad de Garuhapé, se creó la región turística del Alto Uruguay. La iniciativa apunta a un trabajo de manera específica y particular en la zona, con los emprendimientos del sector privado y los agentes públicos.



La propuesta había sido presentada por la Dirección de Turismo de El Soberbio, y contó con el acompañamiento de los jefes comunales de ese municipio, como también de San Vicente, Colonia Aurora, Fracrán y San Pedro. Además del acompañamiento del sector privado y de los diputados de la Comisión de Turismo de la Cámara de representantes de Misiones.



Hasta el momento, los atractivos de esta zona de la provincia se incluían dentro del trabajo que se realizaba con la región de la zona Centro, por lo que la idea es que de ahora en más, se apunte de manera más determinante a los destinos del Alto Uruguay.



Al respecto, se refirió el director de Turismo de la localidad de El Soberbio, quien comentó a El Territorio respecto de la iniciativa y su conformación.



“Nosotros habíamos pedido la creación de la región. En el marco de Coprotur, cuando se creó a través de la ley, allá en el 2018, se creó la región Sur, la zona Centro y la zona Norte. Y en la primera asamblea del Coprotur de este año, que se hizo en Posadas, yo como director de turismo de la Municipalidad del Soberbio, ya había solicitado al vicegobernador, al ministro y a diputados que se cree la nueva región del Alto Uruguay”.



“El Soberbio, San Vicente, Aurora, Fracrán y San Pedro tienen un bioma muy particular. Nosotros acá tenemos esta cultura, el portuñol, muy diferente a los otros municipios. Y además son grandes las oportunidades que tenemos como destino turístico”, remarcó el funcionario.



Seguidamente, mencionó: “Tenemos selva misionera, la reserva de Biósfera, todo lo que tiene que ver con la madera, con las esencias. Entonces también es potenciar esta región con esta identidad específica. Además, esto colabora con las demás regiones porque si no, toda la zona Centro se conformaba de muchos municipios”.



“Entonces ahora, con la nueva región del Alto Uruguay, nosotros vamos a poder organizarnos mucho mejor con el tema de los eventos, con ferias y con las actividades turísticas”, explicó Motta al celebrar la noticia.



Otros temas

En la última asamblea del 2023 de la Coprotur también se debatieron otros temas, como la presentación del programa 50 Destinos. “En el caso de El Soberbio, nombraron las obras de mejoras en las instalaciones en el Parque Provincial Moconá (paneles solares, centro de atención al visitante y otras), y también las refacciones en el Centro de Informes Turísticos local”, dijo Motta.



Asimismo, se explicó el concepto Green Meeting y la importancia de realizar reuniones en espacios amigables con el ambiente. También se recordó la importancia de registrar los emprendimientos hoteleros, camping y balnearios en las plataformas del Ministerio de Turismo para ser parte de una guía provincial a la que pueda acceder el turista; y se presentó un balance sobre la presencia misionera en la Feria Internacional de Turismo con el impacto en la promoción, posicionamiento y contactos.



Además, se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sustentable Misiones “que es justamente el resultado de un esfuerzo conjunto y participativo, que incluye a los diferentes sectores del turismo en la provincia y sus diversas visiones; sectores que están representados a través de este Consejo Provincial de Turismo, creado mediante la Ley XXIII – N.° 17 – Adhesión de Misiones a la Ley Nacional de Turismo 25.997”, cerró Motta.