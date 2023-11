Massa sacó ventaja ante Milei en un debate que expuso virtudes y falencias

lunes 13 de noviembre de 2023 | 6:06hs.

Cuando el reloj dio las 21 de ayer, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, se enfrentaron en el último debate previo al balotaje del próximo domingo. A una semana de que la ciudadanía decida democráticamente al próximo presidente, ambos plasmaron sus ideas en la Universidad de Buenos Aires (UBA) respecto a seis tópicos: economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática.



Los candidatos ya se habían enfrentado en debate dos veces anteriores, junto a los demás representantes de partidos que compitieron en los comicios generales. Sin embargo, en esta oportunidad, fue un cara a cara, donde uno y otro expositor no sólo se refirieron a sus propuestas, sino también refutaron las iniciativas del oponente. Esto generó idas y vueltas con repreguntas e interrupciones que los moderadores debieron frenar para intentar poner paños fríos y mantener la tranquilidad.



Economía

El primer tema en debate fue economía. Arrancó con la exposición Milei quien ratificó la idea de que “Argentina lleva 100 años de decadencia. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes y alto riesgo de hiperinflación. Ese es el modelo de la casta, basado en una premisa que donde hay una necesidad hay un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los recursos finitos. Eso se resuelve con mercados, con propiedad privada. Durante 113 años, Argentina tuvo déficit, financiado con deudas. La alternativa del Estado suele ser el uso de la maquinita de imprimir billetes, eso genera inflación. La otra alternativa es el ajuste, que la política siempre lo hace subiendo impuestos, eso genera presión al sector privado. El Estado es el origen del problema, no la solución”.



En respuesta, Massa le preguntó por la eliminación de subsidios, dolarización de la economía, privatización de ríos, mares y Vaca Muerta, y la eliminación del Banco Central. “Voy a terminar con el Banco Central porque es la forma con la cual nos roban ustedes, en Vaca Muerta no me tengo que meter, es una cuestión provincial. Los subsidios no lo voy a tocar. Si fueras pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Sí vamos a dolarizar la economía, y terminar con el cáncer de la inflación”, respondió Milei.



Respecto a las propuestas, Massa apuntó que “Argentina sale con aumento de exportación, con 40 mil millones de dólares más que exportaremos en 2024, con construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos, con un acuerdo de unidad nacional que permita la reducción de impuestos incluidas las retenciones, simplificación tributaria para pymes y comercios, la salida de Argentina no es sobre la base de recorte de 80 mil pesos por mes de cada jubilado, menos con la vuelta de AFJP. Argentina necesita aumentar el programa exportador, mejorar la distribución de ingresos y bajar impuestos con 4 premisas: superávit fiscal, superávit comercial, régimen de competitividad cambiaria y acumulación de reservas para pagar al Fondo para sacarlo de la Argentina”.



Relaciones con el mundo

En el tópico respecto a las relaciones internacionales, Massa indicó que el país “tiene que tener relaciones con todos los países que abran mercados para vender trabajo argentino, basado en cuatro ejes: agenda de seguridad alimentaria, seguridad energética, la enorme oportunidad con los minerales y la oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales”. Además, habló de la relación con la Santa Sede y sostuvo que se trabajará para que en el 2024 el Papa visite el país.



En tanto, Milei adujo que “como liberal, creo en la apertura al comercio internacional. No tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales, termina siendo un estorbo, y el mejor ejemplo es el Mercosur que está atascado”.



“ He señalado mi alineación con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Como Estado no estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, libertades individuales y la paz. Con esos, no quiero saber nada”, afirmó. Un tema importante además en este tópico fue Malvinas, donde ambos, de distinto modo, dejaron en claro la postura a favor de su defensa.



Educación y salud

Una cuestión esencial pasó por el cuestionamiento de Massa a la propuesta de Milei de arancelar la educación. Frente a ello, Milei manifestó haber sido sometido a “una campaña de mentiras”.



“La salud y educación van a seguir siendo públicas. Argentina es un país federal, no es decisión del Ejecutivo determinar eso. La educación y la salud es sumamente importante, por lo que diseñamos la idea de ministerio de capital humano, con cuatro secretarías: niñez y familia, salud, educación e inserción en el mercado de trabajo”, argumentó Milei.



En tanto, Massa ratificó la idea de defensa de la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva. “Ocho puntos del PBI estarán asignados a la inversión educativa. Primero, con los jardines maternales, que haremos 723 en todo el país. Después un plan de alfabetización obligatorio; matemática y robótica obligatoria en cuarto y quinto año, además de más escuelas técnicas. Acordamos también con 50 universidades la creación de carreras más cortas”, detalló. En salud, habló de la integración de salud pública, seguridad social y privado en uso común de capacidades en un seguro universal para los argentinos. Y mencionó la defensa del Incucai.



Luego, un ida y vuelta se generó entre los candidatos, donde Massa dejó en claro que “no es Cristina o Macri, ellos ya tuvieron la oportunidad, somos vos o yo”. Posteriormente, el debate elevó el tono, donde ambos cuestionaron la capacidad para ser presidente del otro.



Trabajo y producción

La segunda parte del debate arrancó con trabajo y producción. Allí, Massa aseveró que “uno de los grandes desafíos es ser el presidente del trabajo, me he propuesto 2 millones puestos de trabajo formal, con incentivos del Estado y esfuerzo de empresarios y trabajadores”. Propuso cero impuestos de exportación para las pymes a partir de 1º de enero; simplificación del sistema tributario; la vuelta del programa ocho catorce para el norte grande. Así también, mencionó la iniciativa de fortalecer economías regionales con cero retenciones a todas ellas. Al tiempo que defendió la equidad de salarios entre mujeres y hombres.



Por su parte, Milei dijo que el nivel de producción está estancado en niveles de 2011. “Eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible por la presión fiscal escandalosa y la apropiación del fruto de trabajo con la idea de justicia social”, remarcó. Indicó que se necesita modernización del mercado laboral para ser competitivos, “Una economía como la que yo propongo es competitiva fiscal y laboralmente, en condiciones de competir. Vos querés regular el comercio para darle ventajas a tus amigos”, increpó Milei a Massa.



Seguridad

En lo que respecta a seguridad, Milei indicó que “ el país es un baño de sangre. Esto se hizo más fuerte con Eugenio Zaffaroni, haciendo que las víctimas sean los victimarios. No creemos en esa lógica, creemos en que quien las hace las paga. Tiene un rol fundamental la ejecución de las penas. Buscamos reformas leyes, código penal, código procesal y el sistema carcelario”.



Massa, en tanto, determinó que “al igual que bajé 80% del robo automotor en Tigre cuando era intendente, con cámaras, móviles, botones de pánico y tecnología aplicada, planteo lo mismo para las ciudades. Tenemos la responsabilidad de atacar la corrupción, narcotráfico y trata de personas. Plantearé la instalación en Rosario, de la sede de una agencia federal que trabajará con los cuatro mejores cuerpos de élite de fuerzas federales”, dijo. Y agregó: “Hay dos cambios fundamentales, el código penal y el respeto de la independencia del poder judicial pero pidiendo resultados”.



Convivencia democrática

En el último bloque, más allá del debate sobre los derechos humanos y la convivencia democrática, los candidatos aprovecharon para reforzar las ideas que cada uno mantiene respecto a la forma de gobierno que quieren llevar adelante.



Massa, además de defender el trabajo argentino en derechos humanos, ratificó la iniciativa de contar con un gobierno de unidad nacional, con la participación de otros espacios políticos. Mientras que Milei apuntó a la necesidad de transformación, apuntando contra kirchnerismo, afirmando incluso que durante la pandemia “se cometieron delitos de lesa humanidad·”.



Para finalizar, cada uno de los candidatos tuvo dos minutos para responder a la pregunta ¿por qué querés ser presidente” y ratificaron las propuestas. Durante casi dos horas, los candidatos al balotaje debatieron sobre temáticas de interés ciudadano.

