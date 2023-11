Hanami Day en Posadas, un convite a puro calor y fiesta

lunes 13 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Los fanáticos de la cultura asiática pop disfrutaron ayer, pese al color agobiante, de una tarde anhelada. Con juegos característicos, sorteos, competencias de comida, cosplay, kpop, kdance, presentación de cosplayers, feria de productos y otras variadas propuestas, el Hanami Day se vivió a pleno en la capital provincial.



El punto de encuentro fue el salón Hot Wheels y, pese al sofocante calor misionero, decenas de jóvenes y adolescentes fans de la cultura pop dijeron presente desde temprano.



“Hanami Day reúne a todos los fanáticos del animé, del manga, kpop, videojuegos y la cultura pop en general. Y hoy (por ayer) estamos realmente muy contentos con la participación del público”, detalló en diálogo con El Territorio Emily Samrsla, gestora del evento, quien en la previa ya sentía el acompañamiento de los fans puesto que a las entradas anticipadas se agotaron a los pocos días del lanzamiento del evento.



“Nos preocupaba el calor, ya que arrancamos a las 14, muy temprano. Pero a pesar de las temperaturas sofocantes estamos muy contentos de que la gente se haya animado a venir, a participar, y esté acompañando la jornada con tanto entusiasmo”, resaltó emocionada.



El encuentro comenzó puntual dando inicio a la feria de emprendedores que contó con stands de trabajadores de la provincia así como también de otros puntos del país. Seguidamente se llevaron a cabo varios concursos y juegos como la competencia de dibujo, el juego ‘adivina la silueta’, el concurso de Karaage picante (pollo frito picante), el juego canta o pierde y otras variadas propuestas lúdicas e interactivas para fanáticos y conocedores del tema.



A eso se sumó la subasta friki, una apuesta con artículos y utilería de todo tipo -relacionados al mundo friki, animé, geek, otaku, y cultura pop en general- en la que los seguidores de fanáticos intercambiaron y adquirieron productos variados.



Entre los concursos más esperados de la tarde se destacaron el Cosplay adulto y los concursos de Kdance, propuestas que contaron con la participación de un jurado conocedor y experto.



En tanto, una de las atracciones más esperadas de la jornada fue la presentación del youtuber argentino Lucas Baini y la reconocida cosplayer Gwendy Guppy, de Asunción (Paraguay), quienes se llevaron los aplausos de todos en sus intervenciones.



Una gran pasión

El evento se vivió como un gran encuentro de intercambios y alegría, reuniendo a fanáticos y seguidores que hasta se lookearon para la ocasión. Los cosplayers se lookearon como sus personajes de manga favoritos. Foto: Joaquin Galiano

Como el caso de Milagros quien acudió al Hanami vestida como la Dulce Princesa de Hora de Aventura. “No vine a competir, no me animé”, dijo la joven. “Me llevó dos semanas y media preparar todo -eso contando que ya tenía la vestimenta-, pero fueron varios ensayos de maquillaje porque tuve que mezclar los tonos rosa para que quedaran igual a la del dibujo animado y para verme lo más similar posible”, agregó destacando que en el próximo evento se animará a concursar como cosplayer.

Aunque no concursó, Milagros asistió como Dulce Princesa de Hora de Aventuras. Foto: Joaquin Galiano

Al igual que ella, Candela Ríos también se destacó entre los presentes por su peculiar personaje. “Vengo con ganas de hacer este personaje hace mucho tiempo porque más allá de que a muchos les parezca muy irritable, por la forma en que es en el animé, siempre me copó mucho su estética”, detalló la joven cosplayer lookeada como Kimetsu no Yaiba, de Demond Slayer.



Y agregó: “Terminé de ver el manga hace poco y me parece un personaje súper fuerte, copado, que está muy infravalorado para lo que es el anime; así que decidí homenajearlo así”.



Solidaridad y futuro

En el evento también se recolectaron donaciones para el Hospital de Juguetes “y cada uno de los colaboradores que decidieron llevar juguetes en desuso o rotos -sin importar la condición- recibieron un número de sorteo para participar por diferentes premios”, detalló Samrsla, asegurando que la propuesta se centra también en promover los buenos valores y la solidaridad.



Todas las donaciones recibidas serán llevadas en los próximos días del Hospital, considerando que se acercan las fiesta de fin de año y “seguramente están precisando materiales”, agregó la organizadora del Hanami.



En cuanto al evento, celebró la repercusión y la participación del público, teniendo en cuenta que la de ayer fue la primera edición de Hanami Day en Posadas y que se llevó a cabo con un convocante número de visitantes tanto de Posadas como de otros puntos cercanos a la ciudad.



“Esperamos poder llevar adelante pronto una nueva edición si la situación económica nos acompaña -ya que estos eventos conllevan una gran inversión-. El público es el motor de esto, sin ellos y sin participación de la gente no habría evento, y hoy podemos decir que el Hanami se vivió con mucha concurrencia y alegría así que esperamos pronto celebrar una nueva edición”, cerró.