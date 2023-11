La tasa aeroportuaria en Iguazú disminuirá a partir del miércoles

domingo 12 de noviembre de 2023 | 2:30hs.

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, adelantó a El Territorio, en una entrevista federal realizada el viernes pasado en el búnker de Unión por la Patria, que el miércoles próximo se publicará en el Boletín Oficial de la Nación la resolución que disminuye el monto de la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Puerto Iguazú con el objetivo de atraer nuevos vuelos internacionales a esa pista.

La tasa de uso de aeropuerto conocida en el ámbito aéreo por su sigla TUA, también llamada tasa aeroportuaria, es una suma que se paga en prácticamente todos los aeropuertos del mundo a la hora de comprar un pasaje aéreo y está incluida en el precio final del boleto

Varía de acuerdo a la categoría y a los servicios que se presten en cada estación aérea, pero obviamente incide en el precio final del pasaje porque es un monto que se suma al costo del viaje.

Costo actual

Actualmente el monto de esa tasa aérea en el aeropuerto de Puerto Iguazú para vuelos internacionales es de 57 dólares, mientras que en el aeropuerto de Foz do Iguazú es de 18,58 dólares.

Por lo tanto, la pista aérea brasileña puede ofrecer mejores precios más económicos a las aerolíneas extranjeras y la medida anunciada por el ministro Massa busca limar esa asimetría para darle más competitividad al aeropuerto de la Ciudad de las Cataratas.

"Hoy se firmó (por el viernes pasado) y el miércoles se publica la resolución que baja e iguala con Foz de Iguazú la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Iguazú, lo cual le da a Iguazú la posibilidad de competir federalmente. Y, sin embargo, es un tema que acá no aparece, pero todos sabemos que más allá de los 560.000 argentinos que este año visitaron, por el Previaje Iguazú, en paralelo, el mayor volumen de visitantes de Iguazú depende de la conectividad aérea. Son todas cuestiones que no se discuten, que no se dicen en los debates en Buenos Aires", expresó el ministro Massa durante la entrevista con medios de comunicación de todo el país.

Reclamo desde Misiones

La disminución de esa tasa es un reclamo que viene realizando el gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad desde que se reactivaron los vuelos comerciales en la pospandemia, convencido de que esa rebaja puede ser una ayuda para que el aeropuerto de Puerto Iguazú vuelva a recibir la llegada de aerolíneas extranjeras que por ahora aterrizan en el aeropuerto de Foz do Iguazú por la conveniencia económica.

Esta cuestión fue adelantada el jueves pasado durante la visita del ministro y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a la ciudad de Posadas donde anticipó que daría instrucciones a la titular de la Administración Nacional de la Aviación Civil, (Anac), Paola Tamburelli, de bajar la tasa aeroportuaria de Puerto Iguazú.

"Aunque al concesionario del Aeropuerto de Iguazú no le guste, y es lógico que no le guste, vamos a bajar la tasa aeroportuaria de el aeropuerto para competir con Foz de Iguazú, le guste o no le guste al concesionario, que cada tanto opina de política además", expresó el jueves pasado el ministro Massa en su paso por la tierra colorada, desde donde apuntó directo al dueño de Aeropuertos Argentina 2000, el empresario Eduardo Eurnekian, que figura en el núcleo de cercanía del candidato Javier Milei.

De esta manera, se tornará realidad desde la próxima semana esta anhelada rebaja para poner en igualdad de condiciones a aeropuerto de Iguazú, ante su par de Foz de Iguazú, Brasil.