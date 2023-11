Shell Iguazú bajó costos de sus productos de forma unilateral

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

El propietario de una estación de servicio Iguazú resolvió bajar el precio del combustible. Se trata de la firma Shell, que también tiene igual servicio en Posadas.

Por lo que supo El Territorio, para llegar a esta reducción de precios, se realizó un análisis previo de los costos y el empresario de manera unilateral decidió retrotraer el precio de los productos.

En Iguazú y Posadas

En Iguazú la nafta súper bajó $25 en comparación al precio con el aumento del 1 de noviembre. En este marco, en la ciudad de las Cataratas rige el nuevo precio hace dos días, en ambas estaciones de servicio Shell, si bien aún está por encima del valor de la estación de servicio de bandera, la reducción fue celebrada por los conductores, ya que muchos optan por pagar un poco más pero evitar eternas filas, que según explican compensa ya que el tiempo en la fila es perdida de dinero para muchos.

Según los datos de la cartelera, la nafta súper bajó $25, pasó de $455 el litro a costar $430. En el caso de la nafta v-power pasó de $515 a costar $487. Es decir, $28 pesos menos.

El producto diesel también bajó $28 pasó de $485 a $457. Mientras que, la v-power diesel pasó de $585 a $554, más precisamente $31 más económica.

Por otro lado, en Posadas la nafta súper vale $431; la v-power $484; la diesel común $490; y la v-power diesel $575.

Congelamiento

Cabe mencionar que en los primeros días de noviembre, representantes de las estaciones de servicio, petroleras y el gobierno nacional, decidieron mantener una mesa de diálogo permanente para monitorear el estado de situación en cuanto al suministro. Según explicaron las empresas en aquel momento, se trabaja en agilizar el sistema de distribución, de modo que una vez se liberen los barcos con combustible, el producto esté disponible cuanto antes en los surtidores y se restablezca la normalidad del servicio. Toda esta situación por el sistema de cupos semanales que derivan en faltantes en las petroleras y provoca malestar en los usuarios que necesitan combustible para movilizarse.

Seguidamente, el actual ministro de Economía y candidato a Jefe de Gobierno, anunció el congelamiento en el impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Se trata de una medida que implica que el Estado resigne la recaudación de estos impuestos para lograr una mejor competitividad en los precios y evitar mayores costos para los ciudadanos hasta el 1 de febrero de 2024.

Según el Gobierno Nacional, durante el año 2023 se ha alcanzado un récord en la producción de gas en Vaca Muerta y se ha aumentado en un 50% la inversión, promoviendo, a la vez, el desarrollo exportador y el autoabastecimiento para nuestro país.

"Se publicó el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido. En el último tiempo se escucha sobre pedidos de aumentos del 40%, del 20%, del 10%, muy por encima de la realidad que un sector de los grandes ganadores de la economía argentina necesitaba a los efectos de seguir invirtiendo", había dicho Massa tras la publicación el anuncio.

En paralelo, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) había asegurado que hubo “un incremento” en la provisión de combustibles en el país y que, si el abastecimiento continúa en los volúmenes comprometidos, la situación “se irá regularizando”.

En un comunicado, Cecha se refirió al “plan de acción para normalizar el abastecimiento interno” que las petroleras dieron a conocer a principios de este mes, y señaló al respecto que “se viene produciendo un incremento en la provisión de combustibles, en los términos indicados”.

“De disponerse en forma continua, con los volúmenes comprometidos, el ritmo de llenado de tanques de nuestras estaciones de servicio, se normalizará".



En Jardín América bajó solo la súper

En Jardín América la estación de servicios Shell, a comparación de las petroleras en Puerto Iguazú y Posadas, mostró un valor distinto con incremento en tres de sus productos y solo en uno bajó el precio.

La Shell ubicada frente a la rotonda sur de la localidad jardinense, registró un costo menor solo en la súper. Es así, que el producto pasó de $444,80 a $412, mostrando una merma considerable.

No corrieron la misma suerte por ejemplo la nafta v-power que subió, estaba $473,90 y ahora está $481. El gasoil Evolux Diésel también tuvo un descenso en el precio por litro, pasó de $466 a 439.40 y la v-Power diésel aumentó de $459,90 a $534.



En cifras

$ 430

Está la súper en la Shell de Iguazú, mientras que en Posadas vale $431. En la ciudad de las Cataratas, v-power cuesta $487, y en la capital misionera $484.