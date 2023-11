Árbol festeja los 20 años del disco ‘Guau’ en Misiones

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

Árbol, la banda oriunda de Haedo visitará Posadas el viernes 1 de diciembre. El grupo de rock alternativo creador de los hits El Fantasma, Osvaldo y Pequeños sueños, entre otros conocidos temas festeja los 20 años de su icónico álbum Guau y por eso largó una gira por diferentes puntos del país, y entre las paradas obligatorias figura Misiones.

El grupo, integrado por Pablo Romero (voz y guitarra), Sebas Bianchini (voz y bajo), Hernán Nruckner (voz y guitarra) y Tincho Millán (voz y batería), se presentará en nuestra ciudad con un show el 1 de diciembre a las 22, en la sede social del Club Atlético Huracán (Santa Catalina y López y Planes).

Los ingresos se pueden adquirir en Byte Informática (Av. Santa Catalina 2310 casi Tambor de Tacuarí) en horario corrido de lunes a viernes de 8 a 17, o a través de la plataforma de Paseshow.

La vigencia de ‘Guau’

Veinte años después, las canciones de Guau siguen sonando actuales, sobre todo sus letras. “Sentimos que el repertorio y las letras no caducaron”, afirma Pablo Romero sobre el disco. Y tiene razón. Las letras de Árbol visibilizaban problemáticas sociales que, recién 20 años después, son abordadas como políticas públicas, pero que entonces eran reprimidas y mal tratadas.

Así, canciones como Chikanoréxika refería a los trastornos alimentarios y a la hipocresía alrededor de los cuerpos y la estética; Prejuicios expone el bullying y la mirada excluyente y represiva del otro; o Comida chatarra, sobre los malos hábitos alimentarios cuando hoy existe la ley de etiquetado frontal.

También sostiene que, en aquel tiempo, la banda estaba en un nivel compositivo muy alto. “Hacíamos muchas canciones”, dice. “Bueno, trabajar con Gustavo Santaolalla era así (risas)”. Y cuenta cómo era trabajar con Santaolalla: “Le mandábamos 20 canciones y de esas 20 él elegía seis. ‘Creo que estas seis están buenas para laburar’, nos decía. ¡Te mandamos 20! (risas) ‘Bueno hagan 20 más…’ Nos encerrábamos, no parábamos de componer, de tirar ideas, éramos una máquina. Era un tipo que tenía mucho conocimiento, no sólo de la música, sino también del mercado. En eso Gustavo era muy bueno, la tenía muy clara. Y nos ayudó mucho a todos, no sólo a Árbol”.