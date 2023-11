Dolarización, con ahorros de los argentinos, dijo Villarruel

viernes 10 de noviembre de 2023 | 6:06hs.

En un debate que mantuvo con Agustín Rossi el miércoles por la noche, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, reveló que el plan de dolarización de Javier Milei lo llevarán a cabo con los dólares que tienen ahorrados los argentinos.

“Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina, pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares, y no se sabe de dónde los va a sacar, porque no dijeron de dónde los van a sacar”, le dijo el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria en uno de los mano a mano que tuvieron en el debate en A Dos Voces, emitido en TN.

“Los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer poseedor de cantidad de dólares físicos”, dijo Villarruel para explicar el origen de los dólares para llevar a cabo el plan que propone Milei.

“Vamos a crear las condiciones de confiabilidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados como está ocurriendo hasta ahora”, dijo la candidata a vice de Milei.

La idea libertaria de dolarizar la economía se viene poniendo en tela de juicio. Primero por su difícil implementación en un país casi sin reservas internacionales en el Banco Central y políticamente polarizado, y segundo por los difusos términos del acuerdo entre sectores de La Libertad Avanza y del PRO.

Las declaraciones de Villarruel en el debate pueden ser interpretadas como un guiño a la institucionalización de un régimen bimonetario, favoreciendo el uso de dólares fronteras adentro para que los argentinos “puedan comprar, puedan invertir y puedan hacer su proyecto de vida acá”. Sin embargo, no especificó si se hará mediante un blanqueo o si confían en una respuesta voluntaria y espontánea de los ahorristas a una eventual política económica libertaria.

A su turno, Rossi respondió que “la inflación no se baja de un hondazo. La realidad es que el crónico faltante de reservas y de divisas en las Argentinas es la causa principal de los procesos inflacionarios en nuestro país. Hay tres maneras de conseguir más dólares en la Argentina. Dos son maneras no virtuosas, son las que propone el candidato Milei, mayor endeudamiento y venta de empresas públicas”.

Libertad de los genocidas

En otro tramo del debate, Agustín Rossi le preguntó a Villarruel si quería la libertad de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, pero no recibió una respuesta concreta.

“Vimos hace pocos días que salió una foto tuya en una movilización en la que marchabas pidiendo la libertad de genocidas. No nos dijiste la verdad completa (en el primer debate) porque capaz ibas a visitar a esos genocidas porque buscas un proyecto de investigación. ¿Estás de acuerdo con la libertad de los genocidas?”, preguntó Rossi.

En ese punto, la diputada nacional respondió: “Yo lo que me parece que es importante es que reconozcamos que hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos, como por ejemplo Amelong, cuyo padre fue asesinado por montoneros en Rosario y en el 74. Era un ingeniero, su hijo está detenido por delitos de lesa humanidad. Cuando voy a marchas o investigo, simplemente reconstruyó la parte de la historia que ustedes eliminaron y pusieron bajo la alfombra”.

En el momento de la repregunta, el santafesino reiteró su pregunta, de manera más directa: “¿Querés la libertad de los genocidas, los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia?”.

“¿Y los que están en prisión preventiva? no son decisiones de la justicia tenemos pactos internacionales que no permiten más de 3 años de prisión preventiva. Quédate con lo que quieras yo con que ustedes violan los derechos humanos. Quiero que se respete la ley y que paguen gente como (Jorge) Taiana que estuvo preso en democracia. No voy a ir al pasado”, resaltó Villarruel.

En tanto, en otro pasaje del debate, Rossi habló de los 30.000 desaparecidos y la libertaria insistió en que ese número es falso y dijo que son 8.753”.



Pérez Esquivel criticó a Victoria Villarruel

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel criticó la postura de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, respecto a la última dictadura militar y aseguró que tiene “la mentalidad de los genocidas”.

“Es evidente que Villarruel tiene la mentalidad de los genocidas, siempre defendió a los genocidas. Pero, hace una confusión muy grande porque, incluso siendo abogada, trata de confundir al pueblo con sus declaraciones”, manifestó Pérez Esquivel en diálogo con Splendid 990.

En esa línea, el destacado activista y defensor de los derechos humanos, explicó: “Es cierto que hubo guerrilla e hicieron una serie de atentados, pero esos son delitos, no son crímenes de lesa humanidad. Lo que hizo la dictadura cuando asumió el Estado fue atacar a todos los sectores sociales, incluso a niños, y esos sí son crímenes de lesa humanidad”. Las declaraciones Pérez Esquivel se dieron luego de que, durante el debate de vicepresidentes del miércoles por la noche.





