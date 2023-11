Lanzan plan de turismo que Massa encarará de ser electo presidente

viernes 10 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Más de 300 empresarios de distintos rubros fueron parte del lanzamiento de los principales ejes del “Plan integral de promoción y desarrollo del turismo internacional”. Apunta a consolidar a la Argentina como el principal destino turístico de la región a través de un fuerte impulso del turismo receptivo. Los encargados de tal presentación en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento el Posadas, fueron el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa; el ministro de Deportes de la Nación, Matías Lammens; la diputada Natalia de la Sota, junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, el diputado y electo gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa. Por lo anunciado, el plan de llegar a ser electo presidente Massa cuenta con tres objetivos, según detalló Lammens: Alcanzar los 10.000.000 de turistas internacionales en 2027, generar 28 mil millones de dólares entre 2024 y 2027 y con ello, contribuir a que el turismo represente el 12% del PBI.

En forma previa, el gobernador Oscar Herrera Ahuad destacó todo lo realizado de manera conjunta con la Nación. Recibió mucho reconocimiento de parte de los asistentes, fundamentalmente en el acierto de haberse implementado los Ahora, que se advirtió también correrían riesgo de continuidad con Milei.

Lo que se define

“Una de las cosas que se define el 19 de noviembre es si sigue o no el Previaje”, afirmó Massa, para destacar que más de medio millón de argentinos visitaron Misiones con el Previaje.

Sostuvo como “clave para el desarrollo de esta actividad tener previsibilidad para la inversión, y la continuidad de los Previaje fue importante, pero también es importante cómo alineamos los incentivos”.

Otro momento que recibió un cerrado aplauso fue cuando afirmó que se establece de “3 a 8 años de prisión para el que tala bosques, rompe humedales, contamina ríos, nada de una multa, no todo tiene precio en la vida, hay cosas que no tienen precio, que no se arreglan con multas”. Del mismo modo fue crítico con su competidor de las elecciones del 19 de noviembre, al sostener que “es imposible pensar defender a Iguazú como destino de naturaleza y de turismo si hay gente que piensa cerrar parques nacionales y planteando que el cambio climático es una mentira”.

Del mismo modo volvió a referirse a las relaciones con Brasil, al recordar el fuerte vínculo comercial y turístico con ese país y remarcar el fuerte impacto que tendría para las ciudades fronterizas, como el caso de Misiones. Planteó que no solo deberían reforzarse los vínculos, sino agilizar y modernizar los pasos y hacer más ágiles los cruces.

Destacó con un aplauso cerrado de los asistentes como ocurriría en varios tramos de su discurso que, en 2024, la Argentina crecerá “más de 40 mil millones de dólares de exportaciones por el impacto del agro, la minería, la economía del conocimiento y la energía”. Afirmó que en consecuencia “no vamos a ser deficitarios en energía, sino que vamos a ser superavitarios”.

Aprovechando la presencia de empresarios, como los vinculados a la exportación de madera, té y otros productos, los instó a mejorar el nivel de exportación. “La pyme exporta 13.600 millones de dólares con un valor de tonelada que es 5 veces el valor promedio argentino”.

Allí lanzó el desafío y reiteró la propuesta de dejar de cobrar impuestos internos a las exportaciones pyme que se incremente desde el próximo año. “Si Dios y los argentinos y los misioneros me dan la responsabilidad de gobernar, desde el 1 de enero, cada dólar incremental que exportemos va a pagar cero de impuestos nacionales en la Argentina”, les dijo a los empresarios misioneros que coparon la sala.



Alcance del plan sobre turismo

El plan integral de promoción y desarrollo del turismo internacional incluye:

Ampliación de las escapadas turísticas desde países limítrofes, que implica mejorar los pasos fronterizos en infraestructura y tecnología e impulsar recitales masivos en ciudades que queden a entre 200 y 300 km de los ingresos.

Crecimiento en la conectividad aérea internacional a través de la inversión en Aerolíneas Argentinas. Para ello, la idea es recuperar rutas de Aerolíneas Argentinas con París, Londres, Ciudad de México y Los Ángeles, entre otros. Y, bajar las tasas aeroportuarias, como se anunció para comenzar en Iguazú.

Estrategia para recibir 175 mil turistas chinos por año, consolidando al país como el principal destino turístico de China en América Latina. Además, prescindir del pedido de visas y establecer un vuelo desde China a la Argentina.

Impulsar la Antártida como destino. Esto implica más desarrollo del puerto de Ushuaia para recibir una mayor cantidad de cruceros internacionales.

Potenciar a la gastronomía argentina y al vino como faros de atracción y apuntar a que la Guía Michelin desembarque en dos nuevas ciudades. Plan de créditos para el turismo del vino en destino emergentes.

Ser anfitriones de grandes eventos de la cultura. Se pretende traer grandes competencias deportivas (mundiales, automovilismo) y concretar eventos culturales de relevancia global en destinos federales.

Programa de estímulo al turismo de reuniones y eventos. Para ello se analiza una fuerte inversión que se realizará en acciones en países del extranjero para lograr ser sede de eventos, congresos y conferencias con presencia internacional.