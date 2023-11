El cáncer colorrectal es el segundo en incidencia

jueves 09 de noviembre de 2023 | 11:45hs.

En el marco de “Noviembre: Mes Azul” en el cual se busca concientizar sobre la salud del hombre, profesionales del Instituto Misionero del Cáncer indican que el cáncer colorrectal puede detectarse a través de un test gratuito, en el marco del Programa Provincial de Prevención de Cáncer Colorrectal.

Desde el Instituto Misionero del Cáncer (IMC), Ángel D’Annunzio, director de la institución, señaló que el cáncer colorrectal es el segundo cáncer en incidencia en Argentina, y el segundo en mortalidad. “Es un problema grave, en el IMC tenemos ocho nuevos pacientes por mes con esta patología (cuatro son de Posadas, y cuatro del interior de la Provincia). Es una patología bastante frecuente”.

Al respecto, D’Annunzio remarcó que en el transcurso de esta semana recibieron cinco mil tests y un nuevo aparato para analizar muestras de sangre en materia fecal. “Toda persona de 50 años o más se puede hacer el test. En el caso de detectar algo, se le realiza una endoscopía para ser más precisos en el diagnóstico. Si es negativo, quiere decir que no hay nada sangrando en el tubo digestivo y no necesita endoscopía. Los pequeños tumores sangran y el test es muy sensible, el porcentaje de precisión es alto. Contamos con esta herramienta y pronto empezaremos a entregar los tests a toda la población”.