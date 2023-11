La Joaqui y las críticas sobre su aspecto: “Me sentí horrible”

jueves 09 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

La Joaqui compartió en Tik tok un video sin maquillaje, en el que hace referencia a la oleada de críticas hacia su aspecto que le dejaron usuarios de las redes sociales los últimos días y también cargó contra algunos periodistas de espectáculos que especularon sobre qué intervenciones se hizo en la cara.

La cantante Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida como La Joaqui dijo que, “hubo como una oleada masiva con respecto a mis supuestas cirugías plásticas”. “Me parece gravísimo que hagan estas acusaciones porque salí mal en una foto con ojo de pez, sacada en ángulo de arriba”, agregó y luego de negar haberse operado sumó: “Seguimos mofándonos de las mujeres que se hacen intervenciones quirúrgicas”.

“Nunca me sentí tan horrible como este mes después de las cosas que se han dicho”, expresó y confesó que sufrió estrés. “No tengo ninguna cirugía hecha en la cara, la única intervención que me he hecho en mi vida son las lolas”.