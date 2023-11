Sergio Massa regresa mañana a la provincia

miércoles 08 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, regresará mañana a Misiones. Así lo confirmó ayer el gobernador Oscar Herrera Ahuad durante un recorrido realizado en Puerto Iguazú.

La primera agenda que se conoció incluye desde una reunión política anuncios que traería el ministro el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens y también la presencia de Malena Galmarini, que incluiría un recorrido por el Hogar de Día. Se conoció que a las 11 Herrera Ahuad junto al gobernador electo Hugo Passalacqua y otros funcionarios se reunirán con Massa y Lammens en el Centro de Convenciones.

También se espera que mantenga un encuentro con empresarios y titulares de las cámaras de comercio. En tal sentido, Guillermo Fachinello presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) y titular de la Asociación de Productores e Industriales Forestales de Misiones y Noreste de Corrientes (Apicofom) detalló las expectativas de plantearle al referente económico de la Nación, algunos temas que hacen a la economía regional. “Merecemos un diferencial en lo que es combustible y energía y que nos ayuden en las exportaciones y en el Sistema de Importaciones (Sira)”. Indicó que se busca simplificar las exportaciones, ante la distancia que implica para Misiones. De ahí planteó “evitar la brecha de combustible” que tiene Misiones comparada a otras provincias y “al menos algunos ítems de lo previsto en la Zona Aduanera Especial”, añadió Fachinello.

Entre los pedidos también sumó la necesidad de aplicar la ley de cabotaje, para traer mercaderías al puerto de Posadas y recalcarle que “con estas medidas que estamos pidiendo, la foresto industria podría triplicar la exportación si tenemos dólar más competitivo y dólares para la Sira”.

La confirmación

“Recién me llamaron por teléfono y me confirmaron la llegada del ministro de economía Sergio Massa a Posadas este jueves. Respecto a los anuncios aún no tengo mucha información, pero sería para el sector turístico” fue lo primero que declaró ayer el gobernador Oscar Herrera Ahuad al dar a conocer la noticia.

En Iguazú

El gobernador de Misiones en Puerto Iguazú se reunió con empresarios el día lunes y ayer, participó del inicio de la obra de la ciclovía que unirá Puerto Iguazú con Cataratas y en la agenda también incluía encuentro con empresarios e inversionistas chinos.





