Insisten en la reestructuración de la aduana en Irigoyen

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Tal como lo viene informando El Territorio, en los últimos tiempos, el comercio de Bernardo de Irigoyen, ciudad misionera que limita con Dionísio Cerqueira (Brasil), tuvo un repunte importante y actualmente pasa por un buen momento gracias a las diferencias cambiaria. Con un real entre los 170 y 200 pesos, más brasileños eligen comprar en los comercios de la ciudad más oriental del país.



Pero la contracara del buen momento comercial son las demoras en el ingreso al país por el paso internacional, donde existen únicamente dos carriles habilitados y en algunos casos únicamente un carril. Esto genera demoras de entre 40 minutos a más de una hora. A ello, se suma la obligatoriedad para todos, del trámite migratorio en la zona de frontera, situación que produce malestar tanto al visitante como a los comerciantes y la población en general.



Entre semana la fila tiene cierta normalidad, aunque suele ser larga, pero los fines de semana y feriados se triplica el flujo de ingreso y egreso del país, pues son los días de mayor despliegue de brasileños en suelo argentino, donde no sólo llegan vecinos de las ciudades brasileñas limítrofes con Bernardo de Irigoyen, sino también varios tours de compras desde más de 100 kilómetros de la frontera.



Eso se vio reflejado el último jueves que fue feriado en el vecino país y se vivió un gran movimiento fronterizo y comercial en Irigoyen.



Al respecto, se refirió el presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, Walter Feldman, quien indicó a este medio: “El último jueves era un día feriado en Brasil y justamente se notó mucho la diferencia, porque en días normales no tenemos tanto flujo de personas y automovilistas que se disponen a cruzar la frontera. Fue un movimiento casi igualado con las fechas de vacaciones estivales, así que no nos queremos imaginar lo que va a ser a fin de año, cuando lleguen los turistas; fue mucha la gente que vino a Irigoyen y hubo muchos turistas también que pasaron, se vieron largas filas en ambas márgenes de la frontera”.



A lo que agregó: “Necesitamos que Nación habilite más casillas de Migraciones, con el objetivo de ordenar el ingreso y así potenciar aún más el comercio local y con eso, el desarrollo y progreso de toda nuestra región, ya que podemos tomar más empleados y ampliar nuestros comercios, además de aumentar nuestros tributos tanto al municipio como a la provincia y al país”.



Siguiendo esa línea agregó: “Habría más flujo comercial si la aduana tuviera una estructura adecuada para la cantidad de personas que ingresan por este paso fronterizo. Porque se están soportando demoras de 40 minutos a más de una hora haciendo filas y por ahí la gente se cansa de esperar y se vuelve”.



“También sucede que se ven más beneficiados los comercios que están cerca de la zona fronteriza, porque los vehículos, como tardan mucho en ingresar a la aduana, sus pasajeros se bajan, cruzan caminando y hacen las compras en locales que están más cercanos a la frontera. Eso también, repercute en que terminan llevando menos cantidad de mercadería”, dijo.



“Es por eso también, que desde la Cámara de Comercio pedimos a las autoridades pertinentes -a modo de solución inmediata- una flexibilización en el tránsito, que funcione todos los días, que reduzca los controles migratorios y solo a las personas que van a viajar hacia otras localidades o provincias, se les exija el trámite migratorio. No pueden registrar todos los vehículos que entran porque la Aduana lamentablemente tiene un carril de ingreso y uno de salida, es muy chica para el flujo de vehículos que tenemos hoy en Irigoyen, la situación empeoró con el correr de los años al tener una infraestructura tan vieja, de más de 40 años. Siempre es el mismo reclamo, la demora ya que la gente de Migraciones no tienen lugar para realizar todo el procedimiento”, concluyó Feldman.