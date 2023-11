Con una fiesta, Thiago y Daniela revelaron el sexo de sus bebés

lunes 06 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

Ayer fue un día muy especial para Daniela Celis y Thiago Medina. La pareja surgida en la última edición de Gran Hermano, que está esperando gemelos para fines de febrero, decidió organizar un baby shower junto a amigos y familiares, para anunciar el sexo de sus bebés de una manera muy especial. Y, de paso, dar a conocer los nombres de los futuros padrinos de las criaturas. Primero hubo un amague de revelación con globos, que desorientó a todos los presentes. Pero, finalmente, frente a un letrero luminoso con la palabra “gemelos” decorado con globos, Daniela y Thiago hicieron la cuenta regresiva. Y, al llegar al 0, comenzó un show de fuegos artificiales de color rosado junto a una suelta de papelitos, que indicaba que la joven dará a luz a dos niñas.



En ese momento, ambos se abrazaron y la muchacha se colgó sobre el futuro papá llena de emoción. “Nos lloramos todo, no lo puedo creer. Las soñé”, relató luego. ¿Los nombres? Según mostraron escritos en dos globos, las pequeñas se llamarán Laia y Aimé.



Entre otros muchos juegos, en un momento los anfitriones llamaron a Julieta Poggio y Mara Celis, amiga y hermana de Daniela respectivamente, y les dieron una caja a cada una. “Pueden decir que sí o que no en este momento”, les dijo la futura mamá. Y el cofre les advertía que habían sido elegidas como madrinas de las bebas. Y ambas no sólo aceptaron, sino que se pusieron a llorar de la emoción.