Sofía Gala explicó el escándalo que la demoró en el aeropuerto

domingo 05 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

Sofía Gala fue demorada cuando estaba a punto de viajar a Mar del Plata para asistir al Festival Internacional de Cine, en el que se presentó ‘Reina Animal’, película protagonizada por ella. Al igual que todos los pasajeros, la actriz estaba sentada en el avión por despegar cuando la Policía Aeroportuaria pidió su descenso.

Según trascendió, las cámaras de seguridad habrían detectado una situación irregular en el Shop Gallery: la actriz habría sido acusada de llevarse algunos productos de un local. A partir de entonces, las autoridades declararon secreto de sumario y no se brindó información pública al respecto. Luego, Sofía se pronunció. “Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó, no entendí bien qué pasó”, dijo. También agregó que sus abogados trabajan en el asunto. “Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”, agregó la actriz sobre el episodio.