El territorio Fun

Día Mundial del Sándwich: el emotivo posteo del Pelado de TikTok

Mariano Piazza abrió en 2012 una pequeña fiambrería en la localidad cordobesa de Villa María y hace cinco años apostó por los sanguches. Con la ayuda de su hijo, se metió en las redes y ayer, en el Día Mundial del Sándwich, compartió un emotivo posteo reflexionando sobre todo lo logrado.

El Pelado recordó su incursión en las plataformas Instagram y TikTok y por eso decidió hacer “el clásico” platillo que lo “hizo viral, pero un poco mejorado”, según sus palabras. Mientras realizaba el paso a paso, agradeció a todos sus seguidores.

“A los que tiran buena onda, a los que tiran mala onda, a los que apoyan, a los que bardean. A todos por hacer lo que hicimos”, expresó emocionado el emprendedor que cuenta con un local en su ciudad natal, en la capital y en Carlos Paz.

El cordobés cerró el video con el tradicional y característico corte al medio del sándwich que es pedido por sus seguidores. “Para ustedes. Gracias por su buena onda, gracias por seguirme”, concluyó.



Fortnite tiene mapa original y rompe récords de players en el battle royale

Epic Games sorprendió a los fans de Fornite con el regreso nostálgico del mapa original, aquel que disparó a la fama a la firma y puso en auge los videojuegos de battle.

La cuarta temporada con contará con icónicos recuerdos del juego como los legendarios carritos de compra, los todoterreno, el fusil de asalto, la escopeta corredera y multitud de elementos, entre otros detalles muy recordados.

La locura de los fans es tanta que alcanzaron la mayor cifra de jugadores simultáneos en la historia de Fortnite. 3.913.817 usuarios.

