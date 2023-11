El Parque Iguazú abrirá hoy, aunque sin el circuito Garganta del Diablo

viernes 03 de noviembre de 2023 | 5:00hs.

Ayer, personal de Parques Nacionales, técnicos y guardaparques del Parque Nacional Iguazú, la concesionaria de servicios Iguazú Argentina SA (Iasa), actores vinculados al sector turístico, realizaron una recorrida por los circuitos Superior e Inferior. Tras la supervisión, y ante el escenario, determinaron que es seguro volver a habilitar parte de los circuitos para la visita.

Desde Parques Nacionales indicaron que, luego de la inspección técnica realizada por el personal, se constató que están dadas las condiciones de seguridad para la habilitación de los circuitos Superior de forma parcial e Inferior. Es por ello que hoy el área protegida estará habilitado el ingreso de turistas luego de la crecida extraordinaria del río Iguazú.

El circuito Superior habilitado de manera parcial. Foto: N. Devechi

Al respecto el intendente del Parque Nacional Iguazú, Claudio Sacramento, indicó: “El caudal es impresionante, las Cataratas están realmente hermosas, y en función del seguimiento y análisis de los últimos datos vinculados al caudal del río Iguazú, estamos en condiciones de confirmar que mañana (por hoy) se reabre el Parque Nacional”.

Y consideró que “la prioridad es preservar la seguridad de los trabajadores y de los visitantes, ofreciendo un paseo seguro a todos los que arriban a las Cataratas para conocer una de las maravillas del mundo”.

Desde hoy se podrá disfrutar nuevamente del Circuito Inferior, Superior, Sendero Verde y Sendero Macuco. “Estaremos monitoreando las previsiones meteorológicas y el caudal del río, priorizando en primer lugar la seguridad de todos los que nos visitan e informando las novedades a través de las redes sociales oficiales del Parque”, remarcó.

Daños en pasarelas

La fuerza del agua ha provocado daños en los circuitos que deberán ser reparados. El Circuito Garganta del Diablo aún se encuentra suspendido preventivamente para la visita, los técnicos deben esperar a que el caudal del río Iguazú se reduzca aun más para el ingreso del personal que determinara los daños. Se cree que una mayor cantidad de tramos fueron afectados en comparación a la crecida de octubre del año pasado.

No obstante, mientras las condiciones del nivel del río no permitan al personal ingresar, no se podrá determinar y evaluar los daños en las estructuras de las pasarelas. Estiman que la reapertura podría demorar por lo menos dos meses.

Ayer el caudal de las Cataratas deslumbró por la cantidad de agua que arrojaban.

En el caso del Circuito Superior, al menos tres tramos de pasarela fueron arrastrados por el agua; todos fueron ya localizados, sin embargo, el caudal de agua no permite la recuperación inmediata. Es por ello habilitaran este circuito de forma parcial hasta el salto Mbiguá, tal como era el circuito hasta 2014.

Desde Iguazú Argentina indicaron que está planificada la reparación del circuito en dos tramos: en principio se recuperará un tramo de la pasarela que corresponde al retorno y el sector de distribución, con el fin de devolver la circulación, y luego se reparará la pasarela que lleva al salto San Martín. Los trabajos de reparación se podrán realizar cuando el nivel de agua se mantenga en 2.000 metros cúbicos por segundo.

La crecida alcanzó su pico máximo el lunes último a las 10 de la mañana, la cota fue de 24.200 metros cúbicos, desde ese momento comenzó a bajar de forma progresiva alcanzando 11.600 metros cúbicos ayer a las 16, lo que permite el acceso seguro.

Se recomienda a los visitantes adquirir sus tickets por el sitio web: https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/inicio.



Rutas cortadas y tránsito habilitado

La Dirección de Vialidad actualizó la situación sobre las rutas y el tránsito habilitado en Misiones para circular.

En este sentido, ayer volvió a estar disponible el puente provisorio arroyo Pindaytí, zona Santa Rita, en la ruta provincial 2 ; sin embargo aclararon desde Vialidad que “esta habilitación está sujeta a las condiciones climáticas. Si el caudal de agua vuelve a subir, deberán realizar el corte preventivo hasta que se puedan garantizar las medidas de seguridad”.

En tanto, los pasos que continúan interrumpidos por las inclemencias climáticas son: Camino Vecinal de Paraje Domingo Savio, Arroyo Yabebiry, San Ignacio; la ruta provincial 230, Puente sobre Arroyo Guerrero, San Javier; la ruta provincial 23 bis, puente sobre arroyo Caracol, Paraje Campo Alegre (San Antonio); la Ruta Costera El Verde, corte en Paraje Azopardo, San Antonio.