Habilitarán un consultorio a libre demanda para revisión de lunares

viernes 03 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

El Hospital Madariaga de Posadas pondrá en funcionamiento un consultorio a libre demanda para la revisión gratuita de lunares. El espacio estará abierto al público desde el 13 al 17 de noviembre inclusive. La iniciativa se enmarca en una agenda de actividades en torno al mes de concientización sobre el cáncer de piel, el más común en el ser humano.

Los chequeos se realizarán en el día, sin turno previo y por orden de llegada. “Es importante que un especialista controle la piel una vez al año, ya que podemos identificar algún detalle que se escapa a simple vista”, resaltó la médica Gabriela González Campos, responsable del Servicio de Dermatología del Hospital Escuela.

La profesional explicó que confluyen varios factores de riesgo para la presencia de lesiones en la piel. La más relevante es la exposición solar.

“El cáncer de piel se ve. Es importante que te conozcas para ver si notás algo diferente, si algo cambió en tu piel”, señaló en el comunicado. En cuanto a los síntomas a atender, es importante saber que cualquier lunar, llaga, protuberancia, imperfección, marca o cambio inusual en el aspecto o la sensación de un área de la piel podría ser una señal de advertencia.

El cáncer de piel es el tipo más común de los cánceres en el ser humano. Como el daño solar es acumulable, explicaron que las exposiciones reiteradas e indiscriminadas producen, a largo plazo, un envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas y esta enfermedad.

En esa línea, profesionales de Salud Pública de Misiones insistieron en la importancia de acudir a un especialista de manera periódica para realizar los chequeos.

Actividades

Desde el 2017, durante el mes de noviembre, el Servicio de Dermatología del Hospital Escuela, junto con la Sección Misiones de la Sociedad Argentina de Dermatología, promueven la Campaña Provincial de Cáncer de Piel. Consiste en un cronograma de actividades informativas, de visibilización, prevención y concientización sobre esta patología, destinada tanto a personal médico como al público en general. En ese contexto, el martes 7 en el SUM del Hospital Escuela se realizará una charla para el personal de salud de distintas especialidades para identificar lesiones en la piel de los pacientes y detectar síntomas relacionados con esta patología.

En tanto, el 10 de este mes se llevará a cabo la III Jornada de Cáncer de Piel y I Jornada de Cirugía de Mohs de la provincia. El encuentro será a partir de las 8.30 en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento de Posadas.



Prestar atención a las lesiones

Desde la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), Ana Clara Acosta, coordinadora de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel se refirió a la necesidad del control anual de los lunares.

"Los lunares (o nevos) deben controlarse al menos una vez por año. Hay que tener presente ciertas características que se resumen en el ABCDE que usamos para analizar las lesiones de mayor riesgo: asimetría, bordes irregulares, varios colores, diámetro mayor a 6 milímetros (mm) y evolución o cambios en el tiempo", señaló Acosta en diálogo con Télam-Confiar. Y continuó: "El cáncer de piel se presenta de distintas maneras, no solamente los lunares con sus características de sospecha ya descritos, sino otras lesiones nuevas rojo-rosadas, que crecen, pican, se lastiman y no curan. En general se ubican en zonas expuestas al sol crónicamente". En esa línea determinó que los lunares se extirpan únicamente ante sospecha de malignidad, no se sacan por "prevención".