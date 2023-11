Falta de insumos odontológicos obliga a reprogramar turnos

viernes 03 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Las atenciones odontológicas se ven afectadas por la falta de marcas, la especulación de los proveedores y la dificultad para conseguir insumos que, en su mayoría, son importados.

Al igual que en otras áreas de atención a la salud, la odontología se encuentra afectada por la situación social, económica y política que atraviesa el país a semanas del balotaje presidencial. A esto, se suma que algunos profesionales dejaron de trabajar con obras sociales o prepagas por la desactualización en los pagos correspondientes.

“El 90% de nuestros insumos son importados. De ahí la gran dificultad que tenemos tanto para importadores y casas dentales como para el odontólogo. Nuestros insumos están dolarizados prácticamente”, señaló el presidente del Colegio de Odontólogos de Misiones, Oscar Quagliozzi, en conversación con El Territorio.

La situación impacta en los tiempos de atención, primero en la demora de generar los presupuestos y por ende en la dilatación de las consultas o prácticas. “Influye en primer lugar en los presupuestos y en la complicación para financiar por la inestabilidad económica. Hubo semanas en las que muchos odontólogos por recaudos ante la incertidumbre económica, en trabajos grandes, en cuanto a tiempo y ciertos materiales específicos, esperaron para presupuestar en primer lugar”, reconoció.

“Hoy por hoy un odontólogo no se puede dar el lujo de cerrar unos días esperando a que la situación se estabilice”, aseveró el profesional.

Si bien no fue determinante respecto a la suspensión y reprogramación de turnos, este medio relevó algunos consultorios de Posadas que estaban reprogramando intervenciones por falta de insumos.

En este sentido, explicó que hay mucha dificultad para conseguir marcas particulares y de preferencia. “Directamente no están habiendo en el mercado algunas marcas. Al no haber, se opta por empezar a usar otras. No escapamos a los momentos de incertidumbre y especulación que también se observan en otros rubros. Pre y post elecciones muchos comercios ‘cerraron unos días por balance’”, remarcó.

Se deja de vender por cantidad

A su vez, advirtió que “en muchas casas dentales ya dejaron de vender cosas por cantidad y es más limitada la venta. Por ejemplo, antes para abaratar costos comprábamos bultos de guantes, que traen diez cajas de guantes y hoy sólo venden cajas por unidad”.

“Todos los insumos que ocupamos han subido notablemente sus valores y lo vemos en todas las prácticas diarias: desde la anestesia que ocupamos de rutina para muchas intervenciones hasta las resinas que usamos para restauraciones. Ni hablar también de productos de laboratorio para realizar prótesis o coronas”, manifestó.

“Desde principio de año, a la fecha, muchos insumos aumentaron por arriba de la inflación, con fluctuaciones de precios durante todo el año”, cuestionó. Algunos insumos importados son resinas, agujas, guantes, vasos descartables y equipos como compresores, sillones o banquetas instrumentales.

Contra las obras sociales

Por otra parte, el odontólogo lamentó que “todas las prepagas y obras sociales abonan aranceles que no cubren los costos de los trabajos, y abonan a 60, 90 o 120 días. Con la inflación y la desvalorización de nuestra moneda es insostenible poder atender sin cobrar una diferencia. Es injusto para el paciente como para el odontólogo”.

Sobre esta línea, consideró que “se entra en un juego en el que, nuevamente, las obras sociales y prepagas son las favorecidas porque el reclamo no va directo a ellas y continúan abonando aranceles irrisorios que no van de la mano los aumentos que aplican a sus afiliados y a los aranceles que nos abonan a los profesionales”.

Además, indicó algunos valores de referencia. “Para un arreglo ‘simple’ con resina, desde el Colegio de Odontólogos y según estructura de costos avalados por universidades, se sugiere un valor de $19.000, y las prepagas de renombre llegan a ofrecer con suerte $6.000 a 60 días. La consulta, que la mayoría reconoce una sola en el año, está $2.800, cuando en realidad el valor sugerido es de $9.900”, precisó.

“Hay odontólogos que dejaron de trabajar con prepagas y obras sociales y otro grupo de colegas que decidieron coincidir con los pacientes para que se abone esa diferencia de dinero”, dijo. “La solución es que la obra social y la prepaga abonen lo que corresponde y a término”, concluyó el presidente del colegio.



En cifras

120

Hasta 120 días tardan las obras sociales y las prepagas en abonar a los profesionales el costo de las consultas y tratamientos.