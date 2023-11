Robbie Williams contó sobre su batalla contras las adicciones

viernes 03 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

El cantante británico Robbie Williams (49) reconoció que los excesos que vivió durante los 90 y parte del 2000 afectaron su salud. “Estoy hecho polvo por lo que me hice en los 90 y parte de los 2000”, dijo el ex Take That en una entrevista con el diario británico The Sun.

“Tomé vodka y cocaína durante seis días. Me sentí indestructible... pero iba por la vía rápida hacia la muerte”, relató.

“El pelo se debilita, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Mi hija me dice: ‘Papá, sos un flojo’. No me gusta el término ‘flojo’, porque así me describían cuando era más joven”, se confesó el intérprete.

El artista cuenta detalles de su vida y su carrera en una nueva serie documental que se estrenará el 8 de noviembre en Netflix.

Los excesos en la vida del cantante fueron una constante hasta que conoció a su esposa, la actriz Ayda Field, a quien le dedicó un sinnúmero de canciones y que, según dijo en más de una oportunidad, lo rescató de las adicciones.

“Una vez, en el Puente de Londres, después de Take That y de la fama antes de ser solista, me corté las venas, supongo que fue más un grito de ayuda”, recordó.

Hoy, limpio, sobrio, felizmente casado con Ayda y con una familia con cuatro hijos, sus mayores vicios son el ejercicio y el arte, subraya la publicación.