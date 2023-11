A la memoria de los que partieron, una visita y un rezo

viernes 03 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

La lluvia de las primeras horas de la mañana no desalentó a quienes tienen por costumbre visitar a sus seres queridos que ya partieron en el Día de los Muertos.

Con paraguas y velas, con flores y recuerdos, la gente llegó ayer al cementerio La Piedad para estar en la misa por los difuntos y honrar la memoria de familiares y amigos fallecidos.

La tradición que viene de épocas remotas se inculca de padres a hijos “para que no se pierda” y es una señal “de respeto y amor”, destacaron vecinos que concurrieron al camposanto.

Las personas se acercaron a visitar a sus seres queridos fallecidos.

“Para nosotros es un día especial, así aprendimos en nuestra familia, antes veníamos con mi mamá y mi abuela, con todas las mujeres de la familia, ahora ellas ya no están pero quedamos los hijos y nietos para rezar por su memoria y porque siempre tengan luz y paz”, expresó Clara Martínez.

Raúl Giménez y Dora Figueroa también acudieron para conmemorar a sus inolvidables afectos, “tengo mi mamá que falleció hace 17 años pero la recuerdo cada día y venir en esta fecha es algo muy emotivo”, dijo Giménez.

Zulma Villalba visitó a su padre que falleció hace 28 años y a su madre que partió hace cinco, “yo vengo seguido, sobre todo a ver a mi mamá, todavía me cuesta superar que ya no esté y venir a verla a traerle una flor de alguna forma me acerca y este día es muy importante porque recordamos a todas las personas que fueron parte de nuestra vida y que ya no están con nosotros”.

“Hacerse tiempo”

Laura Dos Santos notó que el ritual de visitar la tumba de los muertos se va atenuando con el paso del tiempo ya que las generaciones más jóvenes “no quieren venir al cementerio”. “Yo pienso que como adultos transmitimos nuestras creencias y costumbres pero las épocas cambian y hoy en día con tantas ocupaciones y preocupaciones la gente no tiene tiempo o tiene otras prioridades, y es muy importante hacerse de un momento para rezar y para recordar a nuestros difuntos”, ponderó.

Esperanza

El sacerdote Sebastián Escalante, vicario general de la Diócesis de Posadas, celebró la primera de una serie de misas que se sucedieron durante la jornada en el pórtico de La Piedad.

Luego del réquiem dialogó con El Territorio acerca de la significación de esta celebración cultural y religiosa.

“En las distintas culturas se honra a los difuntos y en la cultura cristiana particularmente está presente esto de honrar y recordar a nuestros muertos y la lluvia no fue impedimento para que un nutrido número de personas venga por la memoria agradecida de aquellos que nos precedieron en la fe”, refirió.

Desde temprano y durante toda la inestable jornada hubo movimiento.

El religioso consideró que el dolor ante la muerte es una realidad y una respuesta natural por la pérdida de un ser querido. Así se trate de una pérdida reciente o de hace muchos años “el dolor está”.

“Pero a mí me gusta sumarle al sentimiento del dolor natural, el sentimiento de la esperanza. La esperanza que nos anima a seguir caminando y al reencuentro con nuestros seres queridos, a los que por la fe creemos en la vida eterna, nos estimula a saber que vamos a reencontrarnos con nuestros familiares y seres queridos difuntos en el cielo. Y en el mientras tanto, están presentes en nuestra memoria y a través del recuerdo”, destacó.

Al reflexionar sobre la muerte, rememoró la frase de Juan Pablo II “el umbral de la esperanza”.

“La muerte es un paso doloroso, pero necesario, que nos permite pasar a la vida más auténtica y más verdadera. Naturalmente tenemos miedo, pero la fe nos alienta a atravesar ese umbral a través de la puerta que es Cristo. Y creo que eso es de alguna manera lo que nos permite sobrellevar una vida y darle sentido a lo que hacemos”.

Y concluyó: “San Ambrosio, en un escrito muy antiguo, hacía referencia a que la muerte fue introducida, decía él, en este destierro, como remedio a la imperfección. Y es cierto que a nuestro alrededor hay mucha cosa incompleta, dolor, violencia, odio. La muerte nos va marcando un sendero para decirnos que todo eso no tiene la última palabra. El odio, la violencia, nunca salen victoriosos. A través de la muerte llegamos a la vida auténtica y verdadera. Y eso nos anima a caminar y a encarar esta vida, tratando de hacerla cada vez más justa, más fraterna, más solidaria”.