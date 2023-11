Massa suma apoyo de partidos, dirigentes, organizaciones e intelectuales en el camino al balotaje

miércoles 01 de noviembre de 2023 | 17:21hs.

El próximo 19 de noviembre habrá segunda vuelta para elegir al próximo presidente de la Argentina, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, se disputarán el cargo en un mano a mano que se presagia ajustado. El actual ministro de Economía de la Nación salió de la primera vuelta con una importante diferencia de votos a su favor, pero los alineamientos posteriores son fundamentales para concretar el comicio próximo, ya que se trata de una elección diferente.

Según los analistas, las segundas vueltas tienden a ser elecciones "nuevas", y el panorama que deja la elección general es solo la base de la que se parte. Por ello, conseguir apoyo del espacio propio y de nuevos espacios es fundamental. La Libertad Avanza movió primero, y dos días después Javier Milei selló un acuerdo con Mauricio Macri y anunciaron el acompañamiento de una porción del Pro. Se rompió así el Pro y Juntos por el Cambio, y el mapa político se re dibujó. La Unión Cívica Radical se declaró “neutral” y llamó a sus seguidores a “votar a conciencia”, pero el presidente del comité nacional, Gerardo Morales, afirmó “haré lo posible para que Milei no gane”. En esos días, además, Sergio Massa comenzó ratificando los apoyos que ya había tenido. El Pj en su totalidad encolumnado, y al menos 19 gobernadores alineados.

Desde entonces comenzaron a sumarse más espacios en favor del candidato de Unión por la Patria, algunos incluso que se desprenden del apoyo de su rival. Diputados de la provincia de Buenos Aires y de La Rioja, que estaban encolumnados detrás de las ideas de La Libertad, anunciaron en estos días un salto al massismo para respaldar al ministro de Economía, molestos con el giro hacia la casta que significó el acuerdo con las filas del macrismo. También un senador y tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres legisladores provinciales, todos recientemente electos, en desacuerdo con la alianza de Javier Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a la que consideran "un límite moral e ideológico".

Partidos y partidarios

Pero esta semana fue la más intensa en cuanto a los nuevos apoyos. Un sector de radicales porteños encabezado por el exsenador Nito Artaza, Leandro Santoro y Leopoldo Moreau expresó su apoyo a la candidatura presidencial de Massa, en un encuentro que compartieron en el emblemático restaurante Lalín, un clásico punto de reunión de la dirigencia de la UCR, en el barrio de Balvanera.

Entre otros dirigentes, estuvieron la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el vicepresidente de Enacom y presidente de FORJA, Gustavo López; y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.



También hay socialistas que se expresaron en favor de Sergio Massa. La Confederación Socialista Argentina se considerando que Milei amenaza "la institucionalidad republicana" y quiere "desterrar los derechos de las clases trabajadoras y medias". "Propicia la virtual extinción del Estado nacional, la vuelta a las privatizaciones, la enajenación del patrimonio energético y minero, la mercantilización de la educación, la ciencia, la salud y el sistema previsional y, en el plano internacional, la dislocación de nuestro rol en el mundo, subordinando la política exterior a los intereses de las potencias guerreristas y los fondos buitre", detalló la organización en un comunicado.



En el texto titulado "Sí a los derechos, no a la derecha. Los socialistas con Massa presidente", la Confederación resaltó que el partido de Milei -ahora en alianza con el exmandatario Mauricio Macri y la titular del PRO Patricia Bullrich- representa una "derecha conservadora" que expresa "un discurso ultra individualista, agresivo, clasista, discriminador, machista y brutal".

El movimiento Lealtad Popular, que lidera en la provincia de Santa Fe la diputada Matilde Bruera, también anunció su apoyo con miras al balotaje al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, porque "la democracia que tanto nos costó al pueblo argentino en su conjunto no la vamos a dejar en manos de un autoritario, mesiánico y desquiciado". "Como lo hicimos en la primera vuelta y lo ratificamos ante el balotaje: en este contexto político electoral, apoyamos la candidatura a presidente de Sergio Massa", señaló el espacio político a través de un comunicado difundido hoy.

En Río Negro eel partido provincial Juntos Somos Río Negro (JSRN), encabezado por el gobernador electo de esta provincia Alberto Weretilneck, definió hoy apoyar a Massa, y acompañaron su propuesta de "unidad nacional" por considerar que "es el verdadero cambio que Argentina necesita".



"Massa expresa, como eje principal de su gobierno, el concepto de unidad nacional", remarcaron desde el espacio rionegrino a través de un comunicado, en el que indicaron que "luego de las deliberaciones llevadas a cabo en Viedma, hemos resuelto apoyar la candidatura de Sergio Massa y de su compañero de fórmula, Agustín Rossi".



Días atrás, el gobernador electo Alberto Weretilneck había destacado su afinidad política y la amistad que mantiene con Massa, al igual que la actual gobernadora, Arabela Carreras, quien hizo público su respaldo al candidato de Unión por la Patria. Esta tarde la cúpula de autoridades de JSRN se reunió en Viedma donde se formalizó el respaldo de manera orgánica.

En Misiones, donde Massa cuenta con el alineamiento del Frente Renovador y el acompañamiento del Partido Agrario y Social, la agrupación Tupac Amaru comenzó a movilizarse en apoyo del candidato de Unión por la Patria. Trabajando junto al frente renovador, esta organización social empieza el trabajo territorial para reforzar la campaña de Massa en la tierra colorada.

En la costanera de Posadas, al lado de uno de los locales de Javier Milei, la orgnización social desplegó su bandera. / Foto: Gentileza

Intelectuales

Referentes de distintas áreas de la cultura como Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Graciela Fernández Meijide, Carlos Altamirano y Roberto Gargarella firmaron y difundieron esta semana una solicitada en la que asumen su voto al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, porque consideran que ante su oponente en el balotaje del 19 de noviembre Javier Milei, "es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria".



"La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas; y su propuesta plebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria violatoria de la constitución nacional", subrayan en el texto de la solicitada.



Los firmantes, entre los que también están Pablo Alabarces, Federico Lorenz, Mariano Llinás, Hinde Pomeraniec y Natalia Volosin, remarcan que si bien entre ellos "hay importantes desacuerdos en muchos temas", los une "la convicción de que no hay futuro común bajo un gobierno de Javier Milei". "Esperamos que la ciudadanía comparta mayoritariamente nuestro compromiso para la segunda vuelta, pero no alentamos por ello ningún triunfalismo", apuntan.



Los firmantes consideran que "en estas elecciones no hay vencedores; hay una sociedad derrotada, sumida en una crisis a la vez social, económica y política de enorme gravedad" y llaman a "las fuerzas democráticas" a asumir "la responsabilidad por el fracaso de muchas de las promesas del ciclo iniciado hace 40 años, y comprometerse a trabajar juntas para reparar los daños producidos".



"La consagración de un nuevo pacto democrático capaz de dejar atrás décadas de fracasos y frustraciones debería constituir un programa mínimo para el próximo gobierno", resaltan.



En la solicitada también firmada por Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Lucas Martin, Federico Merke, Mario Pecheny, Martín Plot, Patricia Tappatá, Hugo Vezzetti, afirman que no se les "escapa que la trayectoria de Massa, los desaciertos de su gestión económica y la ambigüedad de sus propuestas pueden generar serias dudas y temores". Sin embargo remarcan que "es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posibilidad hoy representada por el triunfo de Massa".