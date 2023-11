Libertario electos abandonan a Milei porque "el límite es Macri"

miércoles 01 de noviembre de 2023 | 16:48hs.

La Libertad Avanza (LLA) se vio envuelta hoy en una nueva controversia tras la difusión en redes de una carta que informaba sobre la salida del espacio libertario de un senador y tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres legisladores provinciales, todos recientemente electos, en desacuerdo con la alianza de Javier Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a la que consideran "un límite moral e ideológico". El pronunciamiento tuvo repercusión desde el mediodía pero la mayoría de los firmantes, al ser consultados, evitó responder, solo uno de ellos, electo como parlamentario del Mercosur, ratificó su validez y dijo que asociarse a Bullrich y Macri era "impresentable" porque implicaba abandonar "el proyecto contra la casta".

El texto de la carta dice así: "Nosotros, representantes electos de La Libertad Avanza e integrantes de los partidos políticos que la componen, orgullosos de ser parte del renacer del liberalismo en la República Argentina, fuimos convocados por Javier Milei, en el entendimiento de modernizar el sistema político del país, promover las ideas de la libertad, el libre mercado, la desregulación de la economía, en definitiva, la normalización productiva y económica del país". Y sigue: "Respetamos la decisión de nuestro candidato a presidente (por Milei) de formar un acuerdo con Juntos por el Cambio (JxC), pero no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales".

El documento, que comenzó a circular a media mañana, lleva las firmas de los senadores nacionales electos Ivana Arrascaeta (San Luis) y Bruno Olviera (San Juan) y los diputados nacionales Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires) y Gerardo González (Formosa), quienes también resultaron electos en los comicios del 22 de octubre último. Las firmas se completan con los parlamentarios del Mercosur Fabiana Martín (Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis) más los diputados provinciales de Entre Ríos Gladys Liliana Salinas, Carlos Alberto Damasco y Julia Esther Calleros Arrecous.

En el comunicado, tras el logo de LLA y el título "En defensa de las ideas y del proyecto libertario", se plantea que el acuerdo de Milei con Macri representa para los firmantes "un límite" tanto desde lo "moral" como desde lo "ideológico", y además se marca que construir "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", en referencia a JxC.

"Recordamos que durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea un punto: moral e ideológicamente es nuestro límite", insiste la carta.

Y reprocha a Milei que haya acordado con Macri y su exministra de Seguridad tras "haber formado parte de la construcción de un espacio nacional en tiempo récord". Finalmente, los diputados y senadores electos reafirman su pertenencia al espacio ultraliberal y aseguran que continuarán "trabajando para que las ideas de la libertad crezcan en cada rincón de la patria".

Sin embargo, de todos los legisladores y parlamentarios mencionados, solo uno confirmó haber suscrito la carta: se trata del legislador electo para el Parlasur Fabricio Cascino, quien llegó a LLA procedente del partido provincial Arriba Neuquén.

"Nosotros abrazamos un proyecto de cambio, un proyecto en contra de la casta, en contra de los que viven del Estado, de que se perpetúan en el poder por muchos años. Me pareció impresentable la decisión de tener que ir a abrazarse a un tipo que a su forma y de su manera también le ha hecho mucho daño a este país, que fue Macri", sostuvo Cascino en declaraciones a la radio neuquina Cadena Uno.

"Ni (el candidato de Unión por la Patria Sergio) Massa ni Milei en este momento son de mi agrado, porque nos estamos dando cuenta (de) que son lo mismo en función de querer llegar al poder", agregó. Además, al referirse a la aparición conjunta de Milei y Bullrich en los estudios de la señal de noticias TN, donde ratificaron su sociedad, Cascino dijo que la noticia lo "extrañó" porque consideraba a la excandidata de JxC "una tipa fuerte y honesta".

"Al electorado hay que respetarlo y nosotros tenemos que ser muy serios en estas cosas. Más cuando fuimos a pedir el voto de la gente con un cambio, tratando de sacar a la casta y aparentemente eso no está pasando", reprochó Cascino, quien por otro lado dijo estar en las antípodas del kirchnerismo. Otro de los dirigentes que aparecían en la carta, el diputado provincial de Entre Ríos Carlos Damasco, electo el 22 de octubre, desmintió a Télam haber firmado el documento y sostuvo que él no habló "con nadie" ni tampoco firmó "nada".

"No me habló nadie, no firmé nada, y no me avisaron nada de nada. No hice nada ni dialogué con alguien para ese documento", replicó a esta agencia. En la misma línea, el diputado nacional electo por Corrientes Lisandro Almirón negó haber sido consultado y desmintió haber firmado. "No es mi postura. Soy honesto y me agarra en una etapa donde, justamente esta mañana, adhería a los partidos que fiscalizan para el 19 (de noviembre)", dijo.

Y agregó: "Al ser de Corrientes y al pertenecer a un espacio de la provincia, y a otros espacios, uno termina siendo parte de comunicados que expresan el posicionamiento de algunos de los que están en la nota", según planteó en declaraciones a la emisora local Radio 2 de Corrientes. Además, sostuvo que se siente "dañado" por el episodio ya que, a su entender, en su provincia los votantes de LLA "están convencidos de que van a dar vuelta la elección".

"Quedo en una situación desprotegida. Voy a tratar de dar claridad a quienes están dando manejo a nivel nacional y seguir trabajando hacia adelante. Esto es parte de la política. Sabemos a quienes favorecen. Estoy trabajando para que Milei sea presidente. Ahora van a salir a decirme barbaridades y no tengo que ver con un cuestionamiento de este tipo", sostuvo.

Y añadió: "No conozco a a la mayoría de los que están en el comunicado. Quizás intentan limar lo bien que estamos haciendo las cosas acá". En cuanto al resto de los firmantes de la carta, Télam se comunicó con ellos pero por el momento evitaron responder.