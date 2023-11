El primer grito liberador de Cerati se llamó “Amor amarillo”

miércoles 01 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

A 30 años de la presentación de su primer albúm solista, un día como hoy pero de 1993, Gustavo Cerati daba pistas sobre los conflictos artísticos y personales que enfrentaba con Soda Stereo, que cosechaba miles de fans por toda Latinoamérica para esa época. El proceso creativo del disco estuvo marcado tanto por los momentos personales con la banda como con la consolidación de su relación con la modelo chilena Cecilia Amenábar, con quien tuvo su primer hijo, Benito.

El disco fue realizado en la intimidad de su hogar, por aquel entonces, en Santiago de Chile.Una vez que el cantante encontró el cause definitivo por donde encarar su nueva música, convocó a su compañero de Soda Stereo, Zeta Bosio para que lo ayudara en la producción y se puso en contacto con Tweety González, histórico colaborador de la banda. Cerati pudo dar rienda suelta a sus inquietudes artísticas y produjo once canciones pop, con un fuerte carácter entre lo experimental y lo electrónico. “Te llevo para que me lleves” es el tema que resumió el perfil del disco. “Pulsar”, “Rombos” y “Torteval” fueron la mezcla experimental.

La intensa actividad de giras multitudinarias se entremezclaron con el agotamiento físico y mental que impulsaron ciertos “encontronazos” con sus compañeros de Soda y apuraron su veta como solista.