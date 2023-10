Siete años de cárcel para prefecturiano por transportar marihuana

martes 31 de octubre de 2023 | 5:30hs.

Siete meses después de que la Justicia Federal resolviera extenderle la prisión preventiva, y luego de que el expediente judicial que lo investigaba se cerrara por completo con la incorporación de numerosas pruebas, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que estaba acusado de transportar más de 150 kilogramos de marihuana en San Javier aceptó la culpabilidad en el caso y se acogió a un juicio abreviado.

Se trata de Franco Matías Pereyra (28), quien evitó la instancia de debate oral en el expediente que lo investigaba por de Transporte de Estupefacientes Agravado por su condición de funcionario público en concurso real con el de Desobediencia a Funcionario Público y aceptó mediante un acuerdo entre su abogado y la fiscalía del Tribunal Federal de Oberá la pena de 7 años de cárcel.

Cabe mencionar que el juicio contra el exuniformado había sido resuelto en diciembre del 2021 y que dicho proceso debía comenzar hoy. Aunque ahora resta que el acuerdo entre las partes sea homologado por los miembros del Tribunal.

Pereyra fue detenido el 5 de marzo del 2021 y permanece alojado en la cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires, presidio que pertenece al Servicio Penitenciario Federal.

En torno a la instrucción del caso, en su momento, el Tribunal Oral Federal de Posadas, debió resolver por una extensión de seis meses más de la prisión preventiva para el encartado.

Todo esto debido a que Pereyra llevaba hasta marzo de este año más de dos años detenido sin una condena, por lo que correspondía su liberación o una prórroga de la prisión preventiva.

Aunque la justicia se inclinó hacia la última opción, pero lo ordenaron con previa consulta de opinión a la representante del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Vivian Barbosa, quien consideró que el imputado debería seguir privado de su libertad. Los magistrados argumentaron que la liberación de Pereyra podría poner en riesgo la realización del debate.

Al detalle alertaron que podría influir con los testigos ofrecidos, con otros criminales o bien huir del país por la extensa frontera de Misiones.

En este punto, hicieron hincapié en la gravedad del delito que se lo acusa -prevé como mínimo ocho años- lo que hace que si es considerado culpable no tiene chances de una excarcelación o un cumplimiento condicional.

“Aplicando un criterio de razonabilidad como garantía no escrita de la Constitución Nacional: toda vez que, no obstante la presunción de inocencia que ampara a todos, y al derecho a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso, éste derecho no es absoluto sino que el Estado puede limitarlo en aras a la consecución de otros fines superiores, como es el afianzamiento de la justicia y el restablecimiento del equilibrio social destruido por el delito”, señalaron.

Los hechos

El hecho por el que se investigó al prefecturiano ocurrió el 5 de marzo del 2021 cerca de las 20.30, cuando el personal de la comisaría de la localidad de San Javier montó un control vehicular sobre la ruta provincial 4, en el acceso al Cerro Monje.

En determinado momento arribó al lugar un vehículo modelo Fiat 147 que circulaba sin luces, por lo que le solicitaron que detenga su marcha.

El conductor hizo caso, pero cuando le solicitaron la documentación del vehículo decidió acelerar y darse a la fuga. En esa instancia se metió a un camino de tierra y entonces se inició una persecución.

El seguimiento controlado efectuado por los uniformados policiales intervinientes pudo determinar que el 147 había finalizado su huida en una propiedad ubicada sobre la calle Gaspar Guaparé y avenida Paraguay, donde además se encontraba su concubina de 23 años.

En ese lugar, el conductor dejó estacionado el auto y pretendió continuar escapando, pero fue alcanzado y demorado por los efectivos.

El paso siguiente fue observar el automóvil en cuestión. En esa instancia constataron que en su interior se transportaban varios bultos que emanaban olor de marihuana, por lo que dieron aviso a las autoridades del Juzgado Federal de Oberá, quienes dispusieron las primeras medidas.

Se procedió entonces a la apertura del vehículo y al retiro de la carga.

Para esa instancia ya había sido convocado a la escena el personal de la división Drogas Peligrosas, dependiente de la Unidad Regional VI.

Los uniformados especializados constataron que se trataba de marihuana. Eran cinco bultos con 141 ladrillos que arrojaron un total de 155,995 kilogramos de cannabis sativa.

En ese entonces la droga fue valuada en aproximadamente $13.500.000. La confirmación del hallazgo de la droga modificó por completo la situación de Pereyra, quien quedó detenido formalmente por infracción a la Ley 27.737.

Fue trasladado posteriormente hasta sede policial, donde en la continuidad del trámite de identificación se constató que integraba la filas de Prefectura Naval Argentina (PNA).

Según se supo, se encontraba bajo tratamiento médico por consumo de estupefacientes desde el 2019



