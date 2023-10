Tootsie terminó su primera temporada y vuelve en enero

martes 31 de octubre de 2023 | 6:00hs.

La comedia ‘Tootsie’, protagonizada por Nico Vázquez, cerró este fin de semana en el porteño Teatro Lola Membrives su primera temporada de 180 funciones con un total de 180.000 espectadores, dando forma a un suceso que anunció su regreso a esa sala desde el 4 de enero.

Inspirada en la película dirigida y producida por Sydney Pollack en 1982, con guión de Murray Schisgal y Larry Gelbart en base a una historia de éste y Don McGuire, la cinta fue adaptada con éxito en 2018 al teatro en Chicago y un año después en Broadway por Robert Horn junto a canciones compuestas en 2019 por el estadounidense David Yazbek.

La versión argentina fue escrita por Fernando Masllorens y Federico González del Pino, contó con la dirección de Mariano Demaría y la también destacada actuación de Julieta Nair Calvo.

En el final de la última función, Vázquez presentó un nuevo video parodia del de Whitney Houston a partir de su clásico ‘Wanna dance with somebody (Who loves me)’ en donde anunció la continuidad de la puesta a partir de enero próximo.