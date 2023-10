Sofía y la identidad multicultural en un festival cordobés

lunes 30 de octubre de 2023 | 6:06hs.

El rubro Paisana Nacional va tomando importancia en el Festival del Malambo, la mujer comienza a tener protagonismo y para ello todos los años se realizan selectivos en cada provincia para seleccionar a la representante que deberá mostrar a todo el país el rol de la mujer histórica de cada zona.

Este año el selectivo provincial se realizó en mayo y la ganadora en canto y en el rubro Paisana Argentina fue Sofía Abregu Fattore de 24 años.

La joven cantante y profesora de danzas desde los 5 años que se desenvuelve en el mundo del arte. Desde pequeña ha incursionado en teatro, luego en la adolescencia estudió danzas y al tiempo se recibió como profesora de danza contemporánea, samba brasileño y folclore. Así que actualmente tiene su propia academia.

Este año además, tomó el desafío de prepararse para competir en el selectivo para el Festival de Malambo como cantante solista y como Paisana provincial y con esfuerzo, ha logrado el primer puesto en ambas disciplinas.

Para representar a la paisana misionera, Sofía Abregu Fattore junto a su profesora del Instituto Alaya, investigó acerca de la historia de la mujer misionera en todas sus aristas.

De esta manera, teniendo en cuenta el crisol de culturas asentadas en la provincia la joven optó por representar a la Paisana de la Frontera. “Hicimos un trabajo de investigación, la provincia tiene mucha diversidad y el papel de la mujer en cada localidad, sus costumbres, comidas, vestimenta son distintas. Después de analizar todo, me identifiqué con la paisana de la frontera y elegí representarla” contó Sofía.

La paisana misionera tiene muchos roles, algunas se dedican a la plantación, otras a la tarefa y siempre están pendientes de la familia y ofreciendo comidas caseras. “Mis investigaciones no solamente se basaron en la historia que se puede aprender de los libros, sino que tuve la oportunidad de hablar con mujeres que me detallaron cómo era la vida en la frontera. Me contaron sus anécdotas que enriquecieron mis conocimientos. Entrevisté a mujeres de Apóstoles, de San Javier además de conocer las vivencias de mujeres de la zona donde vivo”, explicó.

En base a todos los conocimientos adquiridos la artista dueña de una voz cautivante, desarrolló una presentación que por reglamento duró no más de cinco minutos en la que detalló cómo es la vida y la historia de una paisana de la frontera.

“Voy a resumir todo en cinco minutos, es una presentación en la que puedo usar recursos como teatro, danza y canto. Quiero mostrar a todo el país cómo es una paisana de frontera tradicional, su historia, la vestimenta y sobre todo destacar que en Misiones aún existen mujeres como esta y está muy arraigado el trabajo en la pesca, en la tarefa, en la plantación, en el campo. Y por supuesto el reviro estará presente”, adelantó sobre otra de las riquezas que agregará al repertorio.

Desde la organización del rubro Paisanas Argentinas del Festival de Malambo, brindan acompañamiento constante a las finalistas. Recientemente a través de su cuenta en Instagram realizaron una entrevista a la joven en la que pudo contar una parte de la historia de las paisanas misioneras.

“Creo que soy la paisana más joven del grupo, puedo contar un poco del papel fundamental de la paisana de frontera misionera, muchos se sorprenden y sobre todo les llama la atención mi tonada al hablar”, compartió Sofía.

Y más allá del concurso, esta nueva experiencia la motivó a impulsar a los jóvenes a que conozcan más sus raíces.

“Yo quiero llevar el mensaje a los jóvenes a que investiguen, conozcan sus raíces que se interesen en conocer quienes somos, es importante porque hace parte de cada uno”, reveló.

El Festival Nacional de Malambo se llevara a cabo del 7 a 13 de enero en Laborde, Córdoba, durante todos los días del evento, las paisanas serán evaluadas y se conocerá quién representará a la nueva Paisana Argentina.