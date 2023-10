De recuerdos y ausencias: Sofía Guzmán expone en Buenos Aires

domingo 29 de octubre de 2023 | 6:00hs.

La artista posadeña Sofía Aixa María Guzmán muestra su obra en San Nicolás de los Arroyos, ciudad situada en el norte de la provincia de Buenos Aires.



Tierra fértil para emociones desiertas es el título de la propuesta que se exhibe desde ayer y hasta diciembre en la Home Gallery de Almacén Arte Contemporáneo, galería de la que forma parte.



La exposición está integrada por bordados, una técnica muy utilizada por la artista, pinturas y cerámicas, piezas que remiten al concepto de ausencias y que interactúan con el espectador al transportar a las historias personales.



“Partiendo de una mirada íntima y motivada por relatos y pérdidas personales, busco reflexionar acerca de los vínculos humanos, ahondar en lo sensible, redescubrir el mensaje y repensar la muerte”, señala Guzmán en el statement que introduce a su producción artística.



“Hace tiempo ya que trabajo en mis obras con la temática de la muerte, de la ausencia. Son temáticas que me interpelan bastante y parto de una mirada íntima y personal por algunas experiencias que tuve y de alguna manera resignifico esos conceptos, que a todos nos atraviesan”, expresó Guzmán a El Territorio antes de la inauguración de su muestra en Buenos Aires.



Y explicó que en su indagación emotiva desde el arte también abre el juego a los sentires de otras personas en una especie de “catarsis colectiva”.



“Tengo algunas obras donde invitó a otras personas a hacer una especie de catarsis colectiva, dejando escritos que yo voy bordando sobre sus propias letras”, detalló y continuó: “Me gusta el bordado también como metáfora para poder plasmar y dejar sentado de alguna forma algunas emociones que no fueron dichas. Y también trabajo mucho con un punto de bordado que es el punto atrás, porque encuentro en el nombre de la puntada la metáfora de ir hacia atrás, a la nostalgia, a desandar y repensarnos en cuanto a nuestros vínculos”.



Emociones liberadas en arte

La artista advirtió que el abordaje de la temática de la muerte y todo lo que la rodea “sigue siendo un tabú” pero al mismo tiempo las personas buscan compartir aquello que sienten y hay muchas cosas que “no se dicen”.



“Es un tema que nos atraviesa a todos aunque no se hable mucho, yo abordo en mi obra incluso aquello que muere ‘cuando me muero’, tengo una obra que se llama así y es porque cuando perdemos a alguien, nosotros también morimos un poco, nos transformamos. Es como ese cambio de piel que va sucediendo en base a las cosas que vamos atravesando, viviendo”, reflexionó.



En la serie de bordados que elaboró con las frases aportadas por otras personas halló muchas emociones y de algún modo sintió que el proceso de escribir en la tela fue liberador para quienes compartieron. “La verdad es que fue muy variado lo que encontré en esos breves escritos. Hay emociones de enojo, reproches, mucho perdón, mucha nostalgia también, arrepentimiento de cosas que por ahí no se dijeron o no se expresaron suficiente. Sobre todo ocupan el lienzo como para pedir disculpas o para expresar como alguna herida que quedó latente, por eso lo siento como una catarsis colectiva y de alguna manera, un poco de alivio también”, concluyó.