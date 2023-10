Territorio fun

domingo 29 de octubre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

La Morocha - Luck Ra; BM Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap El amor de mi vida - María Becerra; Los Ángeles Azules No se ve - Emilia; Ludmilla; Zecca Dance the night - Dua Lipa Vagabundo - Manuel Turizo; Yatra; Beéle Salgo a bailar- Emilia; FMK Me enteré - Tiago PZK; Tini Stoessel Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro Vampire - Olivia Rodrigo

Familia Seguí, de Apóstoles, de visita por Posadas.

Tiziano Molina junto a Flavia Dornell.

María Olivera, Mariela Mosqueda y María Laura Souriau.

Medelin García con Carla Alfonso.

Tendencia: ayuno de dopamina

La dopamina es un neurotransmisor que funciona como un centro de recompensas en el cerebro. También tiene un papel relevante en funciones corporales como la memoria, el movimiento, la motivación, el humor, la atención y más. Cuando una persona hace algo placentero, el cerebro libera dopamina, haciendo al individuo sentirse bien y buscar más de ese sentimiento. Por esto, la dopamina se relaciona con comportamientos adictivos, por ser un refuerzo para recordar y repetir experiencias placenteras.



Pese a su nombre, la tendencia del ayuno de dopamina no busca eliminar este importante neurotransmisor. En realidad, diversos influencers, de la red social TikTok, asocian la desintoxicación de dopamina con adoptar un estilo de vida más saludable y ayudar al sistema de recompensas del cerebro a funcionar con comportamientos menos adictivos. El ayuno de dopamina 2.0 comenzó en Silicon Valley y se popularizó en 2019 en países como Reino Unido, Australia, Francia o Japón.

Furor por juego de batalla online

Steam tiene un catálogo interminable de videojuegos de todo género y calibre, pero además cuenta con una larga lista de títulos por venir, que ya tienen su ficha pero aún no han sido publicados. Tal es el caso de este espectacular juego de combate gratis, que lanzó una beta gratis y la está rompiendo en la plataforma de Valve. The Finals volvió a lanzar un Playtest por tiempo limitado, que no es otra cosa que una beta gratis para los fanáticos que pidan acceso al desarrollador. Como sucedió en las pruebas anteriores, el juego inmediatamente se convirtió en una tendencia explosiva en Steam, con más de 230.000 usuarios en simultáneo en la plataforma.



La beta abierta estará vigente hasta el próximo 5 de noviembre. The Finals se presenta como el espectáculo de combate de juego gratuito en el que los jugadores lucharán codo con codo en arenas virtuales.