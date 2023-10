"Perdimos todo nuestro trabajo, tenemos que comenzar de cero", angustia de los productores

sábado 28 de octubre de 2023 | 17:16hs.

El temporal que afectó gran parte del municipio de Salto Encantado y zonas aledañas provocó daños no solamente en techos y caída de postes, sino que destruyó gran parte de la producción. Según comentaron productores de la zona, varias hectáreas fueron arrasadas por granizos y fuertes ráfagas.

En este sentido, Marcos, productor del kilómetro 1943 de Salto Encantado contó que después de las 21 de este viernes comenzó el temporal. "Perdimos todo, perdimos yerba, el té, el monte, la producción de todo lo que es hortaliza. También perdimos animales, el viento arrancó todos los gallineros. Perdimos unas 7 hectáreas de yerba y la cosechadora de té, que le cayó un árbol arriba y rompió todo".

Asimismo, detalló que el ganado se resguardó bajo algunos árboles y por el momento fue lo único que no sufrió daños así como los cerdos. "No quedó un solo árbol parado de todo el monte, nos quedó parada solo la casa. Algunos pollos murieron aplastados por las chapas y estamos tratando de sacar y salvar a algunos que están debajo", explicó.

A su vez, mencionó que antes no llevaban un conteo de animales pero ahora observó la pérdida. "Teníamos muchos pollos, ponedoras, doble pechugas y patos, más de 300 en total. Esta zona es donde más fue afectada, nuestros vecinos también perdieron todo. Fue una franja de varios kilómetros que terminaron arrasados", contó muy triste Marcos.

De la misma forma expresó que lo material no es lo importante porque nadie resultó herido, pero perdieron años de esfuerzo y trabajo. "Nuestros vecinos también perdieron yerba, perdieron el té y el granizo destruyó las plantas de mandioca. En esta zona nunca vivimos un temporal de esa magnitud. No queremos poner cifras, pero de 22 hectáreas no quedó un solo árbol. Teníamos el té listo para cosechar y justo habíamos arreglado la máquina y ahora no tenemos ni máquina ni plantación", contó muy desesperado en cuanto a la pérdida de años de labor.

Escuelas y casas de la zona también sufrieron voladuras de techos. En la zona urbana de Salto Encantado la Municipalidad acercó plásticos hasta que finalizan las lluvias.

En tanto, la mayoría de las chapas que volaron están torcidas y otras no podrán volver a utilizarse. Los afectados relataron que los electrodomésticos quedaron empapados, colchones y ropas humedad y que no pudieron dormir durante la noche por la ansiedad frente a los daños. Otros, mencionaron que al escuchar los estruendos quedaron en shock y no pudieron salvar la computadora o televisor y que no recuerdan exactamente los que le decían los demás convivientes.

Aserraderos, silos y tinglados fueron reducidos y sus dueños lamentan pérdidas millonarias. Por el momento todo el municipio y zonas aledañas a Salto Encantado permanecen sin luz, mientras él personas del servicio trabaja en la zona para restablecer la energía. Aún no hay datos sobre la cantidad de árboles y postes caídos.

De igual forma, vecinos trabajan y realizan tareas en techos para resguardar lo poco que quedó intacto de sus hogares. Aún permanecen decenas de árboles y postes caídos en las zonas que bordean la Ruta 14. Personal del Ministerio de Salud recorre para relevar daños o heridos.