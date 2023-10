Pet friendly y con la familia, la boda de Cande Tinelli y Coti

sábado 28 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Cande Tinelli (32) y Coti Sorokin (50) anunciaron recientemente que se casan en marzo del año que viene en Punta del Este.



Y ahora, la hija de Marcelo Tinelli reveló detalles de cómo sera su boda soñada.



“Quiero que vengan los perros. Esa es mi condición. Que haya perros sí o sí. La gente tiene que venir con sus mascotas y va a haber personas que los van a cuidar para que estén todos ahí sueltos”, explicó la cantante en una entrevista.



Y aclaró que la ceremonia y la fiesta será íntima con la familia y los amigos cercanos.



“La idea es que sea más privado y que sólo vaya la familia. De hecho yo soy re abuela. No me gusta la noche. Me gustaría que fuera de día. A las dos de la madrugada ya quiero estar dormida. Lo lamento. Si se quieren quedar ahí de joda que se queden”, expresó entre risas. Es que según trascendió el lugar elegido para el casamiento de los artistas sería una casa que tiene Marcelo Tinelli en la ciudad balnearia uruguaya.