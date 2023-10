“La relación con Macri viene desde hace bastante tiempo”

viernes 27 de octubre de 2023 | 6:04hs.

El asesor del candidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei, Guillermo Francos, sostuvo ayer que el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri al libertario de cara al balotaje no implica la conformación de una “nueva coalición política” y aclaró que en la reunión que mantuvieron los tres dirigentes el martes último “no hubo conversación sobre cargos” en un eventual futuro gabinete.

“La relación de Milei con Macri viene de hace bastante tiempo. No siento que lo esté apadrinando. Hubo una primera vuelta que fue como una interna abierta de un sector de la política argentina que confronta con el kirchnerismo o massismo. No hay una nueva coalición política; hay un apoyo a la candidatura de Milei y no hubo ninguna conversación sobre cargos entre ambos”, dijo Francos en declaraciones a radio Continental.

El eventual ministro del Interior de Milei en caso de ser electo se refirió de esta manera al apoyo que anunció ayer la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC) a su contrincante libertario y que abrió una gran disputa dentro de la coalición opositora.

“No era un tema nuevo que dentro de Juntos por el Cambio había diferencias internas importantes. Había un sector más cercano a Milei y otro a Massa”, dijo Francos.

En este sentido, el expresidente del Banco Provincia sostuvo que “respeta mucho al radicalismo” y su decisión de mantener la neutralidad y consideró que no acompañar al economista es “lógica dentro de su historia”.

