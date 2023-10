Victoria Vannucci viajó a Israel a servir como voluntaria

viernes 27 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Victoria Vannucci estaba en Los Ángeles cuando estalló el conflicto en Israel y sintió que no se podía quedar quieta. Dentro suyo se movilizaba el camino recorrido desde su conversión al judaísmo, los amigos que la habían acompañado en el proceso, el mundo que le esperaba a sus hijos. Tenía que hacer su aporte, devolverle un granito de arena a lo que la había rescatado en sus días más tristes. “Cuando pasó lo que pasó, no fue solo la naturaleza sino también aferrarme a lo que es el judaísmo, a Hashem que me mantuvo de pie en los peores momentos”, cuenta la exmodelo desde Tel Aviv. “Y lo mínimo que podía hacer es mostrar apoyo al pueblo judío, que es mi pueblo, mi comunidad”.

Cuando tomó la decisión de viajar, sentó a sus hijos Indiana, de 10 años, y Napoleón, de 9, y actuó como le había enseñado la religión: “Absorbí el judaísmo y entendí que la verdad es el mejor camino y es una responsabilidad. Yo no les miento ni les oculto, los crío con el ejemplo y quiero que vean una persona con los valores bien puestos”, expresa. Y en el mismo sentido considera que en un contexto como este hay que tomar decisiones fuertes. “No se puede dudar”.

Al aterrizar en Israel, lo primero que hizo fue besar el suelo, como hace cada vez que llega a Tel Aviv. “Doy un beso por cada miembro de mi familia”, revela, y profundiza sobre la simbología de esa acción. “Estamos acá para proteger nuestra tierra. Obviamente que los héroes son los que salen a dar la vida por todos nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es ayudar a protegerla como hicimos todos estos años”.