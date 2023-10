Bullrich apoyó a Milei y provocó la implosión del PRO y de JxC

jueves 26 de octubre de 2023 | 6:07hs.

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, brindó ayer su apoyo explicitó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, rumbo al balotaje del próximo 19 de noviembre, al explicar que tiene “la obligación de no ser neutral ante el peligro de continuidad del kirchnerismo”, en una decisión que abre interrogantes sobre la continuidad de la coalición opositora. La misma postura fue compartida por su compañero de fórmula, el radical Luis Petri.

La postura, que Bullrich anunció con el respaldo de Mauricio Macri, precipitó un proceso de ruptura de la coalición opositora, donde tanto la Coalición Cívica, una parte del PRO y el radicalismo se manifestaron en contra del líder libertario hacia la segunda vuelta.

“No venimos en representación de nuestros partidos sino en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6,2 millones de argentinos que nos acompañaron”, aclaró Bullrich sobre el respaldo obtenido en los comicios generales del 22 de octubre, cuando la fórmula opositora alcanzó el 23,85% de los sufragios, en el tercer lugar de las preferencias del electorado.

El anuncio se gestó en un encuentro mantenido el martes a última hora entre Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei.

Al respecto, Bullrich reconoció la reunión, aunque evitó confirmar si en ella estuvo el expresidente, y dijo que con el candidato libertario se habían “perdonado mutuamente”, y que en el futuro desistirá de la causa judicial que le inició luego de que Milei la calificara de “montonera tirabombas”.

“Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei donde tuvimos una charla respecto de lo que habían sido estas declaraciones, y en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente; hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos”, indicó la exministra de Seguridad en su comparecencia de hoy ante la prensa.

“Como decía San Martín, cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”, parafraseó.

En su mensaje ante la prensa, Bullrich dijo que “hace 20 años, Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández), (Sergio) Massa y muchos más nos vienen hundiendo en esta decadencia argentina” y agregó: “No se puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Massa porque esto implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto”.

Bullrich aclaró que la charla que mantuvo con Milei no implica un acuerdo para gobernar juntos.

“No estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Milei, decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó y los que no nos votaron y nos quieren escuchar”, afirmó y explicó que “no hay ni un pacto ni un acuerdo de cogobierno, sino una posición estratégica de lo que creemos correcto para la Argentina”.

Sobre si Juntos por el Cambio se partirá, Bullrich consideró que “con esta posición estamos permitiendo que Juntos por el Cambio no quede presa de una nueva transversalidad”. Ante una consulta durante la conferencia de prensa posterior a su exposición, Bullrich dijo que los partidos que componen Juntos por el Cambio tienen “libertad de acción”.

Carrió dice que ya se rompió

En las antípodas de esta idea, minutos antes de la comparecencia de Bullrich, brindó una entrevista a la señal televisiva de La Nación la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien dijo que Juntos está “roto”, y culpó por esta situación al expresidente Mauricio Macri. Carrió dijo que, en su momento, tras una reunión con Macri, se juntó con sus allegados y les adelantó: “Macri va a desgastar a Horacio, entregar a Patricia y se irá con Milei”. Sobre el expresidente agregó que “siempre jugó para la destrucción de Juntos por el Cambio”.

“El que rompe es él”, agregó Carrió sobre la responsabilidad de Macri en la actual situación de la coalición y dijo que el anuncio de Bullrich implicaba “un error histórico”.



Larreta no cree en ninguno

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió ayer que “siempre estará en contra del kirchnerismo” y negó que integre un eventual gobierno de ese signo político, y agregó también que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “es un nuevo populismo y un salto al vacío”, y que “no cree en nada de lo que propone”. El mandatario porteño abogó por “salir de la trampa de caer ante dos opciones catastróficas” y se manifestó por “sostener a Juntos por el Cambio lo más fuerte para ser oposición”. “No creo en la venta de armas ni de órganos, eso es un desastre, la educación con vouchers, los ataques al Vaticano. (Milei) está en los bordes de la democracia. Construyó su carrera en base a las agresiones. Me trató de rata. Dijo que me iba a pisar con la silla de ruedas. Más allá de eso, si yo creyera en sus ideas lo apoyaría. El problema es que no es bueno para el país. Por eso no puedo acompañar a un candidato que lastime a los argentinos”.