Filmaron a un bebé fumando narguile y la Justicia intervino

miércoles 25 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Ayer se viralizó un video que fue subido a las redes sociales donde se puede observar a un bebé que estaba fumando de un narguile. Este video llegó a la jueza de Familia de Puerto Iguazú, Dra. Eugenia Fioranelli, quien inmediatamente ordenó a la Comisaria de la Mujer que tome intervención en el caso. El niño se encuentra en buen estado de salud y la Justicia ordenó una serie de exámenes médicos a fin de establecer las condiciones generales de salud.

El video, que fue compartido por muchas personas, causó indignación e incluso muchos aseguraron que se trataba de sustancias ilícitas, no obstante, se pudo corroborar que no se trataba de estupefacientes. El niño fue examinado por lo médicos y tras una entrevista con la jueza de Familia regresó a su hogar con la progenitora.

En diálogo con este medio, la jueza Eugenia Fioranelli confirmó que actuó de oficio y que ordenó a la Comisaría de la Mujer que realice una evaluación socioeconómica del entorno familiar y que la Dirección de la Niñez tome intervención para hacer un seguimiento de la situación.

“Lo que hacemos en primera instancia es la protección integral del niño en todos los ámbitos. Es por ello que solicitamos a las personas que no compartan el video, debemos resguardar la identidad del menor. Se han solicitado exámenes, aún no están los resultados, pero podemos asegurar que no se trataba de marihuana”, remarcó.

La Justicia determinó que se asista a la familia que según los primeros datos se encuentra en estado de vulnerabilidad.

“Mantuve una entrevista con la madre tome contacto con el niño. Cabe destacar que no fue ella la que le dio el narguile al bebé y he determinado que es imprescindible ayudar a la mamá a salir adelante con sus hijos. Más que juzgar, tenemos que contener y ayudar a fin de que los niños crezcan en un entorno saludable, por ello le damos seguimiento”, explicó.

Desde la Dirección de la Niñez, Carolina Digiovani indicó que se realizó la intervención en el caso a pedido de la magistrada Fioranelli.