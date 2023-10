Aseguran masivo movimiento de votantes en el exterior del país

lunes 23 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Tal como dio a conocer El Territorio ayer, casi medio millón de ciudadanos que residen en el exterior fueron habilitados para participar de la elección general en este 2023. La Cancillería dispuso 302 mesas en 137 representaciones diplomáticas. En este marco, el gobierno nacional suspendió los comicios en Israel y Ucrania por la guerra que se vive en aquellos países.

Según trascendió hubo un importante movimiento e interés por los ciudadanos en los distintos países, quienes se acercaron a sufragar en los lugares establecidos por cada país. Incluso, el cónsul general de Argentina en Madrid, Daniel Plaza, detalló que “hubo una afluencia importante de votantes argentinos”.

En el caso del Reino Unido y España, explicaron que se hicieron notar las largas filas para votar.

Gran movimiento

Los argentinos residentes en el exterior asistieron de manera masiva a los consulados y embajadas para elegir al próximo presidente. En total son 435.556 fuera del país habilitados para votar en los comicios generales en las categorías presidente y vice. Los países con mayor registro de argentinos son Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil, 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 14.201; México, 9.494; Alemania 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394.

Votar en el extranjero

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional.

El voto se concreta a través de una boleta única diseñada por la Cámara Nacional Electoral, que contiene divisiones según las agrupaciones políticas que compiten y muestra el nombre y número de la lista, con un espacio para la emisión del voto, que se expresa marcando cada categoría con una letra x.