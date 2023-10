“El poder de decisión lo tuvo el pueblo”, sostuvo Goerling

lunes 23 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Las elecciones generales se llevaron a cabo ayer 22 de octubre, y en este marco los candidatos a presidente, vicepresidente, y en el caso de Misiones, senadores, diputados y parlamentarios se acercaron a los respectivos centros de votación a emitir sus sufragios.

En el caso de Juntos por el Cambio, espacio que acompaña a Patricia Bullrich y Luis Petri, el candidato electo que preside la lista de senadores, Martín Goerling votó en la capital misionera durante la mañana y sostuvo: “El poder lo tiene la ciudadanía. Cada uno con su voto decide qué país quiere para el futuro”. Cabe mencionar que Carolina Gross, era la segunda candidata a senadora.

En cuanto a los diputados, se encuentra Emmanuel Bianchetti, quien también resultó electo, y Nancy Heck. Para el parlamento del Mercosur, el candidato del espacio era Gustavo González.

Sorpresa por Massa

El electo senador por Juntos por el cambio destacó que los misioneros se destacan por votar en “paz y responsabilidad”, y que la jornada electoral fue tranquila como lo habitual en Misiones.

Tras emitir su voto, manifestó que “se trató de un día muy importante, se elige ni más ni menos que el presidente de la República, quién va a gobernar la Argentina en los próximos cuatro años y también los representantes misioneros al congreso”.

Durante la jornada electoral relató que ayudó con fiscalización y estuvo atento al equipo del espacio en toda la provincia.

Con respecto a la campaña, explicó que la hizo recorriendo “de punta a punta Misiones. escuchando mucho al misionero y llevando el mensaje de Patricia”.

Por último, tras los primeros resultados de los comicios dijo en diálogo con Radiactiva 100.7 que “sorprendió el crecimiento de Sergio Massa, la tendencia hasta ahora es que irá a balotaje con Milei. A partir de mañana evaluaremos bien el escenario como queda y vemos cómo seguimos y configuramos todo”, añadió.

Más movimiento

Por su parte, Emmanuel Bianchetti, electo diputado nacional de Juntos por el Cambio, también dialogó con El Territorio en el momento en que sufragó y dijo que hay muchos misioneros que van a concurrir a las urnas. “En las Paso hubo un importante número de votos en blanco en categorías senadores y diputados nacionales, así que pedimos a la ciudadanía que venga y se expresen en las urnas”.

Sobre la jornada electoral, manifestó: “Hubo más movimiento, vimos electores adultos mayores que vinieron a votar. Estuvo todo tranquilo, se recorrió la ciudad, algunas escuelas y después nos vamos al búnker a esperar”, detalló.

Resultado inesperado

El candidato a parlamentario del Mercosur por Juntos por el Cambio, Gustavo González, votó en la ciudad de Eldorado e indicó que “uno de los grandes desafíos que tenemos en la provincia de Misiones es mejorar los índices de participación”.

Luego, tras finalizar los comicios, el candidato del parlasur indicó que “veníamos a esta elección con mucha expectativa, tanto en Misiones como a nivel nacional, más allá de la incertidumbre, teníamos la sensación de estar en balotaje, pero pareciera que no esto no ocurrirá, no era el resultado que se esperaba”, expresó.

Finalmente, apuntó que tras conocerse que Sergio Massa y Javier Milei irían a balotaje, mencionó que Juntos por el Cambio debe hacer un análisis sobre estas elecciones. Y añadió: “Hay que ser respetuoso del resultado que ha decidido la gente y seguir representando las ideas que uno impulsa”.