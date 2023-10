Murió el músico y conductor Johnny Allon

lunes 23 de octubre de 2023 | 6:00hs.

A los 82 años, anoche murió Johnny Allon, cantante, empresario y presentador de televisión, que hizo de una

frase algo que lo marcó para siempre: “Cambiame la música”. Tildado de mufa por Charly García tras un altercado que tuvieron, se llamaba Antonio Juan Sánchez y había nacido el Día de los Enamorados, un 14 de febrero de 1941. Cuando en una entrevista se le preguntó si pensaba en el retiro, Johnny había sido tajante: “Gracias a Dios tengo 82 años, estoy entero, no tengo nada de nada. Me hago estudios cada 6 meses y no me sale nada. ¡Y estoy vivo! Casi nadie lo entiende y mi mujer, menos”. Así como Allon fue dueño de un estilo de conducción y de un humor de doble sentido (cuando no de sentido sexual explícito), sobre todo en sus últimos programas, también lo fue de las discotecas Skylab, en San Justo y Tigre, y de Cachaquísimo Bailable.