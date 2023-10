Los adultos mayores y un ejemplo de compromiso cívico ciudadano

lunes 23 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Quienes más sufrieron la ausencia de las urnas en la Argentina más se comprometen con el voto. Elección tras elección se visibiliza en los centros de votación a los adultos mayores que asisten a votar y a cumplir con su derecho cívico. Muchas veces para ellos representa un gran esfuerzo por cuestiones físicas o de salud y allí aflora el amor de los cercanos y la solidaridad de los desconocidos para ayudarlos a cumplir con ese compromiso.

Con 95 años, Lilia Tognola se acercó a la mesa 84 de Posadas para emitir su voto tal como lo hizo desde la primera vez que pudo votar, en 1947. A diferencia de las chicas de estos tiempos, Lilia no pudo votar a los 16 años, ni tampoco a los 18. Recién votó a los 21, en 1947, cuando las mujeres pudieron sufragar por primera vez en Argentina.

Lilia Tognola con 95 años se acercó a emitir su voto en Posadas.

Lilia sólo se ausentó del cuarto oscuro cuando la ley no se lo permitía, cuando los gobiernos de facto escondieron las urnas, y cuando la pandemia acechó de cerca. Este domingo, acompañada por su familia fue uno de los tantos ejemplos de civismo y responsabilidad democrática que se vieron en la tierra colorada.

Insistir y cumplir

La historia de Ramona y Eustaquio fue otra que se destacó en la fiesta democrática. A paso lento pero constante, Ramona de 67 años acompañó a su marido Eustaquio de 75 a cumplir con su deber ciudadano en la capital provincial.

Aunque a su edad ya no es una obligación asistir a los comicios y la salud de Eustaquio no está en pleno, él insistió en ir a votar.

“Toda la semana me estuvo insistiendo y yo le decía que no, porque es un gran sacrificio para él salir”, afirmó Ramona que al no poder doblegar la voluntad de su marido lo acompañó hasta su mesa.

Norma: “Es un cumplimiento al que nunca falté”. Foto: Marcelo Rodríguez

Por su parte, Eustaquio se sentía feliz porque hace dos años no podía asistir a esta gran manifestación ciudadana.

También en Posadas ayer, asistió a las urnas a Norma, una mujer que llegó hasta la escuela Combate de Mbororé con su bastón en mano para cumplir con un deber que nunca deja pasar.

En diálogo con El Territorio contó que se presentó a “cumplir con el deber porque es un cumplimiento al que nunca falté”.

Los adultos mayores, en muchos casos sufrieron la ausencia de la democracia y por ello la valoran de una manera que a veces, enojados con los políticos -más que con la política- muchos ciudadanos más jóvenes no logran hacerlo.

La libertad de elegir

A pasos lentos, acompañada por su hijo, sonriente y amorosa, Hilda Almada (83) se presentó a emitir su voto en Jardín América.

Hilda cuando llegó a la mesa 1334 en la Escuela Superior de Comercio N° 2 de la localidad saludó amablemente a las autoridades de mesa, esperó su turno y le dieron una silla mientras aguardaba su ingreso al cuarto oscuro.

Con una sabiduría y entusiasmada por cumplir con su deber cívico, reflejó que es importante para el país ir a votar.

“Es una obligación de cada argentino, estamos en democracia y podemos elegir libremente nuestras autoridades”, dijo.

La jardinense, que llegó en auto junto a su hijo, expresó que desde que cumplió 18 años siempre fue a votar y seguirá hasta que pueda.

“Toda la vida fui a votar desde que cumplí 18 años, antes era distinto y hoy ya hay chicos un poco más jóvenes que pueden votar, pero siempre estuve presente, antes me tocaba en otra escuela y ahora en este predio, pero lo importante es estar”, expresó.

Ella sin lugar a dudas quiere dejar un legado, que el país crezca y que las nuevas generaciones disfruten de la abundancia que dispone el suelo argentino.

“Yo deseo lo mejor y que Dios bendiga el país para que sea mejor, Argentina tiene una riqueza única, solo que hay que luchar para llegar a la meta, si no se hace, no se llega a algún lado”.

Para concluir dejó su mensaje hacia la juventud, incentivó al trabajo, que así se puede salir adelante, ser honesto en la vida y eso es lo más importante, una persona sin maldad porque eso no trae cosas positivas.



Siete detenidos en la jornada electoral

Siete personas con pedido de detención fueron puestas a disposición de la Justicia en los comicios electorales de ayer, en Misiones.

En el contexto del operativo de seguridad que la Policía realizó en toda la provincia para los establecimientos habilitados para las votaciones, se detuvieron a dos mujeres y cinco hombres sobre los cuales pesaban pedidos de captura por hechos de distinta índole.

Cerca de las 10, la División Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre por una causa de desobediencia judicial y amenazas de muerte. Minutos después en la División Comando Radioeléctrico Zona Este de Leandro N. Alem, detuvo a una mujer por desobediencia judicial, violación de domicilio y hurto.

Ya cerca del mediodía, la Dirección de Inteligencia Criminal detuvo a un hombre en Posadas, debido a una causa de rebeldía. Al mismo tiempo, la Comisaría Tercera comando regional detuvo a otro hombre por hurto calamitoso.

En horas de la tarde, el Comando Radioeléctrico de San Vicente detuvo a una mujer por un delito contra la integridad sexual.

Por otra parte, comisaría de la misma Unidad Regional arrestó a un sujeto por desobediencia judicial y amenazas. Finalmente, la Comisaría Décimo Séptima arrestó a un sujeto por la misma causa.

Ambos detenidos quedaron a disposición de los correspondientes Juzgados jurisdiccionales.