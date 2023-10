Juegos Panamericanos: Lo que hay que saber

domingo 22 de octubre de 2023 | 9:15hs.

Santiago de Chile será sede por primera vez de los Juegos Panamericanos que durante los 17 días de competencia repartirán un total 2.986 medallas. El evento deportivo más grande de América contará con el apoyo de más de 17.000 voluntarios.

Serán 15 los deportes (21 disciplinas) que otorgan cupos a los Juegos Olímpicos: breaking, skateboarding y escalada, los tres deportes nuevos de cara a París 2024, harán su debut en los Panamericanos. Además otorgarán plazas directas a París 2024: handball, boxeo, deportes acuáticos (únicamente en clavados, waterpolo y natación artística), equitación (adiestramiento, concurso completo y salto ecuestre), gimnasia (artística, rítmica y acrobática), hockey sobre césped, pentatlón moderno, surf, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco y vela.

Los argentinos que ya consiguieron plazas olímpicas son el seleccionado de rugby seven (a través del Circuito Mundial), la nadadora Macarena Ceballos (100 metros pecho), los regatistas Mateo Majdalani y Eugenia Bosco (Nacra 17) y Lucía Falasca en ILCA 6 y Agustín Vernice en K1 1.000 en canotaje.

Cómo seguir los Panamericanos

El evento multidisciplinario que se desarrolla en Santiago de Chile hasta el 5 de noviembre se podrá seguir a través de TyC Sports, como así también por streaming por la plataforma TyC Sports Play.

Además, el canal de streaming Panam Sports transmitirá todos los juegos en vivo de manera gratuita.

Campeones presentes en Santiago

La brasileña Rebeca Andrade, medalla dorada en Tokio 2020 en salto y plateada en All Around, será una de las grandes figuras y participará por primera vez de los Juegos Panamericanos. La gimnasta llega siendo campeona del mundo en salto y superando en la prueba nada menos que a Simone Biles.

Otra campeona olímpica que también tendrá su debut panamericano será la nadadora canadiense Maggie Mac Neil, quien en Tokio 2020 se colgó tres medallas (dorada en 100 metros mariposa, plateada en relevos 4x100 libres y bronce en relevos 4x100 combinados).

La atleta dominicana Marileidy Paulino (campeona del mundo en los 400 metros en Budapest 2023), la judoca cubana Idalys Ortiz (bronce en Pekin 2008, dorada en Londres 2012 y plateada en Río 2016 y Tokio 2020) también dirán presente.

La agenda de la competencia