Fogón metalero y poético para la presentación del libro ‘MetaLiteratura’

Metal que viste negros coloridos/ asoma su callejera hermandad/ vientos de lucha y los sueños vividos”, es un fragmento de uno de los sonetos incluidos en MetaLiteratura, el primer libro de Matías Augusto Voynes (45), que antes de rimar en la Feria del Libro Heavy en Buenos Aires resonará en Posadas.



La presentación del libro será el miércoles a las 20 en Flora Espacio Cultural, ubicado en calle Santa Fe 1531.



El texto publicado por Clara Beter Ediciones profundiza en clave de haikus y sonetos la poética en torno a la cultura del heavy metal y celebra el valor que el movimiento asigna a la amistad y también la inspiración de los artistas que nutren el estilo musical.



El evento contará con la participación de invitados especiales como Julian Hellraiser con vinilos, Walterius Rex con sus pinturas, mientras que Café Azar oficiará de moderador.



Además habrá una performance de música y poesía en vivo con el ensamble de Poesía de Miércoles y Basilio Pérez en guitarra, la lectura de Seba Báez, Walterius Rex en la voz y Voynes en percusión.



El autor de MetaLiteratura contó a El Territorio que esta presentación oficial en Posadas de su primer libro se desplegará como “un gran fogón metalero poético”, con feria de libros y discos, exposición de cuadros, música y poesía en vivo.



“El libro salió este año y se dio la posibilidad de hacer esta presentación en Posadas, y es algo muy de metaleros hacer todo con amigos, y entonces pensé ‘no voy a estar hablando yo solo de mí’ y convocamos a gente querida y se está armando algo lindo: va a estar Walterius que es músico y también pinta, Hellraiser Producciones va a pasar vinilos de bandas de metal, los chicos de Poesía de Miércoles van a realizar la lectura, y van a estar músicos y también yo voy a estar haciendo algo de percusión”, enumeró y aclaró que no se considera un músico sino “alguien que hace muchos años trabaja en la cultura y en la música”; es técnico artístico, sonidista, iluminador, giró con bandas de la provincia y del plano nacional y le gusta hacer música de manera autodidacta.



Acerca de su flamante obra, manifestó que viene publicando textos en las redes sociales pero MetaLiteratura es su primer libro, y de alguna manera testimonia sus vivencias en esta vertiente del rock en casi 30 años de trabajo. “Lo editó Clara Beter, una editorial independiente de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una línea específica de heavy metal y organiza la Feria del Libro Heavy hace años”, comentó.



Justamente,Voynes participará de la décima edición de la Feria del Libro Heavy, en el espacio cultural Casa Rincón en Buenos Aires, el próximo 4 de noviembre.



La poesía, un puente

En el ritmo y la medida del verso, Voynes encontró un puente para transmitir la identidad del género musical que constituye un movimiento cultural, artístico y estético. “Cada soneto o conjunto de haikus plantea inquietudes y vivencias metaleras; anhelando de alguna forma cierta similitud con las canciones que siempre escuchamos”, escribe en la introducción de su obra.



“En el libro hay poesía de metal, se refiere a eso, y la lectura es para todos, tanto para la gente apasionada por esta música, porque tiene referencia a bandas y canciones y es muy musical, como para quienes no saben mucho de qué se trata este mundo”, expuso.



En ese punto enfatizó que en la actualidad “el metal goza de muy buena salud” con la vigencia de los popes del género que ya tienen años de trayectoria y con agrupaciones nuevas en el plano local, nacional e internacional.



“El heavy metal siempre está, no es una cultura a la que se la mire mucho si uno no es parte, pero siempre está y siempre crece, y a veces pasa que sale en los medios pero desde algún lado negativo, por alguna noticia aislada, pero eso es algo que siempre fue así y hay muchas cuestiones que se dicen desde el desconocimiento y, mi libro es un pequeño aporte para los que quieren conocer esta cultura desde el lado del arte y la identidad metalera”, resaltó.



Todos invitados

El escritor además destacó que este encuentro artístico y de amistad es para toda la comunidad, “el heavy metal va a estar presente, se van a pasar en vinilo las bandas más conocidas como Maiden, AC/DC, Hermética, Ozzy, para las lecturas de los sonetos y haikus estamos preparando unas bases instrumentales y, también vamos a tener un set acústico de canciones de metal”, y completó, “vamos a compartir el metal desde distintas manifestaciones del arte y están todos invitados”.

El miércoles a las 20 en Flora, Santa Fe 1531, se presentará el libro ’MetaLiteratura’ de Matías Voynes. Para saber más, en Instagram

@crestomatiasmetal