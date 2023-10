Territorio fun

domingo 22 de octubre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

La Morocha - Luck Ra; BM Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap El amor de mi vida - María Becerra; Los Ángeles Azules No se ve - Emilia; Ludmilla; Zecca Dance the night - Dua Lipa Vagabundo - Manuel Turizo; Yatra; Beéle Salgo a bailar- Emilia; FMK Me enteré - Tiago PZK; Tini Stoessel Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro Vampire - Olivia Rodrigo

Tatiana Díaz y Manuel Ruiz compartieron un agradable momento entre amigos.

Blanca Arguello y Luis Peralta y una pausa necesaria para el disfrute.

Felicidad plena para Adrián, Charo y Leandro Duarte.

Alberto Bervergi y Carolina Bulloni aprovecharon el día para degustar un apetitoso menú.

El tip viral de un ferretero de Tik Tok

Aprovechando el furor de Tik Tok, un ferretero se hizo viral al exponer distintos tips para el hogar. El usuario @marcos_s_gabriel mostró la causa del olor a desagüe en los baños y dio una solución. “Todos los baños tienen un artefacto introducido en el piso”, explicó. “Todo sale en un caño central de 50 milímetros que se conecta al cloacal de 110. El problema de esto es que muchas veces lo abrís y tiene sedimentado jabón, mugre y larga olor”, continuó. Con más de 1.5 millones de vistas, @marco_s_gabriel dijo que para solucionar el feo olor es recomendable colocar dentro de la cámara sifónica una “trampa de agua” para que los olores se vayan por el propio caño y no suban por la cámara.



De no tener la trampa de agua, se puede reemplazar por un codo de plástico de 50 mililitros.



Así, desde cambiar el burlete de una heladera o simplemente compartir la respuesta del porqué la mochila del baño no carga, @marco_S_gabriel da tips que muchos usuarios agradecen.

Se estrenó Marvel’s Spider-Man 2

Llegó esta semana uno de los estrenos más esperados en Playstation para este 2023, Marvel’s Spider-Man 2 y muchos ya lo postulan como el videojuego del año.



En esta nueva entrega, en la que tanto Peter Parker como Miles Morales son los protagonistas, nos encontraremos con una aventura mucho más sombría y adulta que el título que le precede, Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Además, por lo pronto el modo New Game+ y la repetición de misiones no estarán disponibles con el estreno del juego como tampoco habrá una versión para PS4. La crítica celebró ampliamente el producto, que impresiona tanto por los gráficos como por los combates que lleva a cabo y también abrió debates sobre el lenguaje inclusivo que utiliza y los homenajes a otros personajes de Marvel. Sin dudas seguirá dando mucho que hablar.