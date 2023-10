Migue Granados explotó contra los haters: “Escuchen otra cosa”

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:00hs.

En la edición del viernes del programa “Soñé que volaba”, transmitido en la plataforma OLGA, el conductor Migue Granados abordó directamente el tema de los comentarios hostiles y ofensivos que suelen aparecer en el chat en vivo durante las emisiones del ciclo, luego de la presencia de Nacha Guevara (83), una invitada que generó las más variadas reacciones.



El humorista se mostró molesto como nunca antes al leer los mensajes de los haters : “Sí, quiero que sepan que los desprecio, que no los quiero, no quiero que escuchen mi programa. Vayan a escuchar otra cosa, amigo”.



Y pasó a explicar su postura en contra de la práctica muy común en las redes de descalificar e insultar al que piensa distinto o se ve de tal forma o publica determinadas cosas. “Somos una comunidad. No me importa que el chat se use para alimentar esa gilada. Nosotros queremos evolucionar, ser mejores. Hay cosas que no tienen que ver con el programa que hacemos”, marco.